Poder Ejecutivo y Sutel comprometieron la legitimidad del concurso de frecuencias de radio y TV: ¿cómo debe seguir la concesión de espectro?

El fracaso en el concurso de asignación de frecuencias para radio AM y FM y para televisión, la medida cautelar de la Sala Constitucional y, en particular, la reacción de diferentes sectores al cierre de emisoras obligaría a reconsiderar el proceso

Por Carlos Cordero Pérez

No fueron los argumentos técnicos ni jurídicos. Tampoco las razones económicas. Ni las advertencias sobre cómo afectaría a la democracia y a la pluralidad de voces en Costa Rica. Lo que detuvo la subasta de frecuencias de radio y televisión, al menos por un tiempo, fue la posibilidad de que solo quede una cuarta parte de las emisoras que hoy transmiten.








