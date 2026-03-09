Procomer ofrece 10.000 becas junto con BID y Google para actualización de habilidades digitales

La inserción en el mercado laboral exige desarrollar diversas competencias técnicas y analíticas que calcen con los requerimientos de los puestos ofrecidos por las firmas locales y multinacionales presentes en Costa Rica.

La Promotora del Comercio Exterior (Procomer) anunció este lunes el lanzamiento e implementación de 10.000 becas gratuitas para la formación y actualización en habilidades digitales, las cuales son parte de la iniciativa Talent Up impulsada en el marco del Programa América en el Centro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).

Para aplicar , las personas interesadas deben ser mayores de 18 años y contar con conocimientos básicos de programación. Las inscripciones están habilitadas desde este lunes 9 de marzo y podrán realizarse ingresando en la plataforma talento.procomer.com o escribiendo al correo talentohumano@procomer.com.

“La transformación tecnológica está cambiando la forma en que operan muchas industrias, por lo que fortalecer las habilidades del talento se vuelve cada vez más importante”, indicó Laura López, gerente general de Procomer.

López agregó que estas becas abren una oportunidad valiosa para que más personas en Costa Rica se preparen en áreas digitales de alta demanda y amplíen sus posibilidades de desarrollo profesional.

Según Manpower el sector empresarial sigue advirtiendo sobre el déficit en talento, lo cual se traduce en las dificultades para encontrar las personas que cumplan los requisitos de los puestos.

Más allá de los conocimientos y habilidades básicas de cada puesto, se requieren personas con capacidades de trabajo en equipo, análisis y comunicación, entre otras.

El programa ofrece becas para el desarrollo de habilidades digitales que requieren las personas para la empleabilidad. (Procomer/Cortesía)

Socio estratégico

La iniciativa Talent Up, que cuenta con Google como socio estratégico, busca fortalecer el talento humano costarricense en áreas clave como computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, para apoyar la preparación de más personas en competencias digitales.

“La entrega hoy de estas 10.000 becas en Costa Rica evidencia la importancia de América en el Centro como la plataforma estratégica del Grupo BID para profundizar la integración regional y acelerar transformaciones estructurales en América Central”, dijo Francisco Javier Urra, Representante del Grupo BID en Costa Rica.

El ejecutivo indicó que a través de esta iniciativa se articulan alianzas de alto impacto entre el BID, Google, Procomer y las instituciones que integran el programa Brete.

Eso demostraría que la colaboración multilateral, público-privada y nacional es la vía más efectiva para cerrar brechas de talento.

“Invertir en capital humano, especialmente en habilidades digitales de alta demanda además de ser una prioridad formativa, es también una decisión estratégica para generar empleos de calidad, fortalecer la competitividad y promover una inclusión real en la economía del conocimiento”, agregó Urra.

Procomer también trabaja junto con otras entidades para ofrecer cursos y acompañamiento que impulsen el desarrollo de habilidades digitales alineadas con las necesidades presentes y futuras del mercado laboral.

Entre esas entidades se encuentran el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación.

"Estas becas abren una oportunidad valiosa para que más personas en Costa Rica se preparen en áreas digitales de alta demanda y amplíen sus posibilidades de desarrollo profesional", dijo Laura López, gerente general de Procomer. (JOHN DURAN)

El programa

Las 10.000 becas fueron oficializadas formalmente a principios de febrero pasado durante la 39.ª Reunión de Gobernadores de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, celebrada en Ciudad de Panamá, como parte de la iniciativa Talent Up con Google como socio estratégico.

Los beneficios forman parte de las más de 60.000 becas que el programa ofrece para los países miembros del “Programa América en el Centro”, las cuales buscan fortalecer el talento digital como eje estratégico para atraer inversión, acelerar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.

La iniciativa América en el Centro es el programa regional del Grupo BID para promover el desarrollo sostenible y la resiliencia en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana a través de tres líneas de acción: fortalecer la productividad y la integración económica, promover la gestión del riesgo de desastres naturales y crear oportunidades para la juventud.