¿Qué pasa si me despiden y qué debo hacer para reubicarme de nuevo en el mercado laboral?

Las personas despedidas de Amazon se enteraron con un correo electrónico que les llegó en la mañana. Aún con incredulidad, recurrieron a las oficinas de la sede de Costa Rica y esperaron afuera.

Otras compañías, que trasladaron algunas de sus operaciones del país a Asia e incluso África, comunicaron con tiempo el despido y aplicaron el preaviso. En ambos casos la sorpresa y la incertidumbre fueron la tónica. ¿Qué hacer en estas situaciones?

Lo primero es entender que los recortes no ocurren solo en crisis económicas, sino que —como en la actualidad— hay cambios tecnológicos, de mercado y de las empresas que afectan las planillas. Además, debe tener muy claro cuáles son los cambios en el mercado laboral actual. Y, si se encuentra de pronto en esa situación, tome una pausa.

“La persona que es despedida de un momento a otro tiene un reto“, señaló Jessica Barrantes, mentora de empleabilidad ejecutiva y marca personal. “Debe reflexionar, ver las posibilidades y determinar hasta dónde puede sostenerse económicamente. Una vez pasado el duelo, debe definir una estrategia de empleabilidad”.

Y hay oportunidades de reubicación, pues las firmas recortan planillas por un lado y tienen vacantes por el otro.

Pero enfrentan un problema. No encuentran el talento que reúna las condiciones técnicas básicas del puesto, inglés y competencias blandas, un requerimiento que se profundiza con el avance de la inteligencia artificial (IA). La tendencia es clara.

Por ejemplo, en este febrero, en LinkedIn, varias compañías como American Life Insurance Group, DHL Express y CODE Development Group ofrecían plazas para contabilidad.

Es un puesto que típicamente implicaba preparación, revisión y registro de asientos contables, cuentas por cobrar y pagar, realizar conciliaciones, brindar soporte a la auditoría y preparar los balances para la gerencia. Hoy sus funciones van más allá.

Las compañías piden competencias para aplicar normas internacionales, apoyar la elaboración de reportes regulatorios, implementar mejoras de procesos, trabajar en proyectos especiales y dominar sistemas informáticos gerenciales y de ofimática avanzados (que ya incorporan la IA).

Y, en especial, requieren personas con capacidades de análisis, para brindar capacitación y soporte técnico, explicar conceptos complejos a audiencias no técnicas, resolver problemas, comunicarse de manera efectiva, trabajar en equipo, y con iniciativa, alta orientación al servicio y autodesarrollo.

Aunque muchas firmas a nivel global no lo admiten abiertamente y otras apenas lo señalan, la IA está impactando el empleo. En Estados Unidos la tendencia es sustituir a la persona que carece de los requerimientos necesarios (incluyendo dominio de la IA) por una que sí los cumpla.

Por eso las personas están planteándose qué hacer. The Wall Street Journal reportó que profesionales de los sectores de TICs, docencia, ventas y contabilidad se pasan a oficios manuales menos susceptibles de ser sustituidos por la IA en construcción, salud, aviación y mantenimiento.

El currículum debe ser simple, sin adornos, en documentos de texto y destacando las palabras claves según los requisitos de cada puesto. (Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Re-aprender

El Foro Económico Mundial, en su reporte sobre el futuro del trabajo, recalca que el pensamiento analítico es la habilidad fundamental más buscada por los empleadores, al punto que 7 de cada 10 empresas la consideran esencial. Le siguen la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, junto con el liderazgo y la influencia social.

Esto implicaría que las empresas y personas deberían invertir en formación para mejorar y ampliar las competencias en los roles actuales (upskilling) o de completo reciclaje laboral con una nueva profesión u oficio (reskilling). Este último aplicaría, en especial, para empleos con alto riesgo de automatización.

“El principal impacto que tiene y tendrá la IA es el aumento de la brecha entre quienes pueden adaptarse rápidamente y quienes no”, dijo Javier León, CEO de Nexus HR Tech.

Hay que asumir que las habilidades relacionadas con IA son la base para no quedarse rezagado en un mercado que migra desde el “conocimiento técnico” hacia “conocimiento técnico apoyado por IA”.

“Ya no basta con saber hacer una tarea, sino saber apoyarse en herramientas de IA para ejecutarla mejor, más rápido y con mayor alcance”, advirtió Alejandro Zamora, profesor de LEAD University y CEO de la startup Neural Coders.

El escenario también pone sobre la mesa el reaprendizaje acelerado como una condición para sostener la empleabilidad. “La alfabetización en IA se vuelve cada vez más relevante, incluso para roles que antes no requerían habilidades tecnológicas avanzadas”, dijo Scarleth Tercero Loría, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

Paso a paso

Aunque empresas y postulantes tienen diferentes grados de frustración con los sistemas de reclutamiento basados en IA, se debe entender que las plataformas con esta tecnología se volvieron indispensables para los reclutadores.

Por eso, las personas deben afinar el currículum vitae y el perfil en LinkedIn con el fin de superar los filtros y ser más visible.

La estrategia de empleabilidad debe tomar en cuenta esas dos realidades, junto a la necesidad de networking, pues no todas las vacantes se publican en las plataformas y muchas empresas prefieren recurrir a los profesionales y ejecutivos conocidos.

Cada persona debe identificar cuáles son las competencias (conocimientos, habilidades, destrezas) que forman parte de su “zona de genialidad”: lo que le apasiona y donde aporta valor (cómo ayuda y cuáles resultados distintos genera) y se diferencia.

De seguido, se puede pasar a identificar las posiciones donde puede aplicar. Para esta identificación debe aprovechar la IA y las plataformas como LinkedIn, para ver qué piden las empresas, optimizar el currículum vitae y concursar en aquellas posiciones donde cumple los requisitos. “No se trata de aplicar a cualquier puesto a ver qué pesca”, dijo Barrantes.

En forma paralela la persona debe implementar estrategias de marca personal, generando contenido y trabajando su perfil de LinkedIn para ir construyendo su “huella digital”, que las empresas la visibilicen, la conozcan, vean qué puede aportarles y la contacten.

Y una vez que empieza a trabajar se debe mirar a futuro. La mayoría de las veces, apenas son contratadas, las personas dejan de lado sus estrategias de empleabilidad y de marca y dejan de capacitarse.

En este campo, se insiste en la necesidad de obtener “microcredenciales” en roles técnicos, con capacitaciones, actualizaciones y la respectiva certificación. Si luego se piensa en una carrera, deberá elegir profesiones de alta demanda, de alta remuneración y con futuro.

“El futuro inmediato favorece a quien entiende su campo y además sabe multiplicar su productividad usando IA”, dijo Zamora, de LEAD University y Neural Coders.

Empleos de riesgo Los empleos con mayor riesgo de ser afectados por la automatización con la IA y razón principal: Cajeros y taquilleros: automatización de pagos y quioscos Cajeros bancarios: banca digital y cajeros automáticos Asistentes administrativos y secretarias ejecutivas: IA para tareas de oficina Empleados de correos: procesamiento automatizado Entrada de datos: automatización de datos por IA Diseñadores gráficos: IA generativa como herramientas de diseño Contadores y auditores: software de IA para contabilidad Fuente: Foro Económico Mundial, Future of Jobs Report 2025