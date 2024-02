¿Quiere cambiarle el color a su WhatsApp? Tenga cautela: ocho tips para proteger sus datos y su móvil

Se han popularizado varias funcionalidades para cambiar de color al logo y al fondo de la aplicación de mensajería instántanea WhatsApp.

La app se usa tanto a nivel personal y familiar como en los negocios, en educación y en sistemas de salud. En comunicación institucional también: en la reciente crisis de agua en Tibás, Moravia y Guadalupe los usuarios podían recibir la información de la ubicación del cisterna en su localidad mediante el WhatsApp del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La firma Meta, propietaria de WhatsApp, viene implementando diferentes mejoras a nivel de seguridad y comunicación, como la funcionalidad para interoperabilidad con otras apps de mensajería.

Los cambios no se quedan ahí. Las reseñas indican que viene una oleada de nuevas características, facilidades y funcionalidades para las apps de WhatsApp en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, por ahora en versiones beta o de prueba y que posteriormente serán introducidas masivamente.

¿Las facilidades para cambiar de color al logo y al fondo de la WhatsApp están entre ellas?

“La personalización de WhatsApp a través de aplicaciones de terceros, como cambiar el ícono y el fondo de la app a otros colores diferentes al verde, puede ser tentadora para muchos usuarios. Sin embargo, esta práctica conlleva varios riesgos importantes que se deberían considerar”, advirtió Alonso Ramírez, gerente regional de ciberseguridad para GBM.

La posibilidad de cambiar el logo y el fondo del clásico color verde de WhatsApp a otro, como el morado o el rosa, no están dentro de las funcionalidades oficiales disponibles en la app.

Son facilidades que permiten otras aplicaciones gratuitas y que ofrecen la personalización. Algunas están disponibles para móviles con el sistema operativo Android, pero no para iOS.

Existen varias aplicaciones “vitaminadas” para tener más funciones, como WhatsApp Gold, WhatsApp Pink y WhatsApp Red. También se pueden encontrar otras aplicaciones de terceros para WhatsApp: GBWhatsApp, WhatsApp Plus, y WhatsApp Tools.

El uso de aplicaciones no oficiales puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades y ataques digitales, poniendo en riesgo sus datos personales. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Qué hacen? Ofrecen una variedad de funciones adicionales, incluyendo la personalización del aspecto de la app, la programación de mensajes, y la posibilidad de enviar mensajes a varios contactos simultáneamente.

Pero, no son seguras, no son convenientes y no deberían usarse, pues al instalarlas piden permisos para acceder a su información (chats, contactos, ubicación y fotos, entre otras).

El uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades y ataques digitales, poniendo en riesgo sus datos personales.

WhatsApp ha tomado medidas enérgicas contra el uso de estas apps no oficiales, llegando incluso a bloquear cuentas que detecta están haciendo uso de ellas. Esto se debe a que estas aplicaciones pueden violar los términos de servicio de WhatsApp y comprometer la seguridad de los usuarios.

Las aplicaciones de terceros, además, pueden contener software malignos (malware) o ser susceptibles a ataques, lo que representa un peligro para la seguridad de los datos personales.

Aunque algunas de estas aplicaciones ofrecen funciones atractivas que no están disponibles en la aplicación oficial, el riesgo de comprometer su seguridad y privacidad es alto.

“Su uso puede resultar en el baneo de tu cuenta de WhatsApp y presentar riesgos de seguridad al no ser aplicaciones aprobadas por la plataforma”, explicó Ramírez.

Las tres opciones de cambiar la apariencia del ícono en Android son: que el fabricante lo permita, utilizar paquetes de íconos o un launcher.

Un launcher o iniciador para móviles Android son como los escritorios en las computadoras personales: brindan una interfaz en segundo plano. Pueden ser por tener una imagen al gusto o para organizar los archivos. Además, su uso depende del sistema operativo, como se indicó, y del fabricante del móvil.

Una de las aplicaciones para el cambio del color es Nova Launcher, que no tiene costo y un alto nivel de personalización. Su instalación es sencilla.

Se descarga la app y se espera a que el escritorio y el menú se adapten. Posteriormente permite organizar el móvil (cambiar la ubicación de las apps y las carpetas, modificar la forma y el tamaño de los íconos) y realizar la modificación en WhatsApp.

Para esto se busca el logotipo de color morado con fondo transparente, se pulsa el logo de WhatsApp durante dos segundos, luego el ícono de lápiz para edición del logo, se selecciona el nuevo (y se ajusta su formato y tamaño), confirma la selección y listo. No borre la app de Nova Launcher.

Las aplicaciones de tereros, que ofrecen facilidades o funcionalidades adicionales, pueden ser atractivas para las personas usuarias, pero los riesgos superan los beneficios. (Reproducción EF)

¿Cómo protegerse?

Recuerde que las únicas aplicaciones desarrolladas oficialmente por WhatsApp y seguras para descargar son WhatsApp Messenger, WhatsApp Business, y WhatsApp Wallpaper, disponibles en las tiendas de aplicaciones de los fabricantes de sistemas operativos.

“Se recomienda siempre descargar aplicaciones de fuentes confiables y estar atento a los permisos que solicitan al instalarse para proteger tu seguridad digital”, dijo Ramírez.

Para evitar los riesgos asociados con el uso de aplicaciones de terceros para personalizar WhatsApp, los usuarios deben seguir varias prácticas de seguridad esenciales, que son las siguientes:

—Descargar aplicaciones solo de fuentes oficiales: asegurarse de descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play Store o Apple App Store, donde las aplicaciones son revisadas y cumplen con ciertos estándares de seguridad.

—Evitar aplicaciones de terceros para WhatsApp: es mejor evitarlas dado que el uso de aplicaciones no oficiales puede resultar en el bloqueo de la cuenta de WhatsApp y posiblemente comprometer la seguridad de los usuarios. WhatsApp Plus y otras aplicaciones similares pueden ser atractivas por las características adicionales que ofrecen, pero los riesgos superan los beneficios.

—Mantener actualizada la aplicación de WhatsApp: las actualizaciones regulares de la aplicación oficial de WhatsApp incluyen mejoras de seguridad y correcciones de vulnerabilidades. Asegurarse de que la aplicación esté actualizada es una medida de seguridad fundamental.

—Tener cautela con los permisos de las aplicaciones: antes de instalar cualquier aplicación, revisar los permisos que solicita. Si una aplicación pide permisos que no parecen necesarios para su funcionamiento, puede ser una señal de alerta.

—Usar una solución de seguridad móvil: instalar una solución de seguridad confiable en el dispositivo para protegerlo contra malware, virus y ataques cibernéticos.

—Realizar copias de seguridad regulares: mantener una copia de seguridad regular de las conversaciones de WhatsApp y datos importantes. Esto permitirá recuperar la información en caso de que la cuenta sea comprometida o bloqueada.

—Estar informado sobre las prácticas de seguridad: mantenerse al día con las últimas noticias de seguridad y las recomendaciones de WhatsApp. La información oficial de WhatsApp y otros expertos en seguridad puede ofrecer orientación valiosa sobre cómo mantener segura la cuenta.

—Verificar configuraciones de privacidad: revisar y ajustar las configuraciones de privacidad en WhatsApp para controlar quién puede ver la información y los mensajes.

“Siguiendo estas recomendaciones, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia segura en WhatsApp, minimizando los riesgos asociados con el uso de aplicaciones de terceros y otras vulnerabilidades de seguridad”, dijo Ramírez.