La adopción de la inteligencia artificial (IA) aumentó en Costa Rica en el último año, pero lo más destacado para las marcas es en qué edades ya se está usando, cuáles son sus usos y cómo conversan las personas con las plataformas al consultar bienes y servicios.

“Debemos entender la adopción a nivel de edades, en especial entre jóvenes, lo que está asociado a la alta digitalización de las nuevas generaciones, su inclinación a la tecnología y su curiosidad“, dijo Óscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli, durante la charla La conquista de la IA en Costa Rica. “La pregunta es si las marcas están listas”.

Según el estudio RED506, en el país la adopción de las plataformas de IA creció del 17,8% en 2025 al 29,7% en 2026. El informe fue presentado por Shift Porter Novelli este 25 de noviembre en el Hotel Crowne Corobicí, en La Sabana en un evento organizado por El Financiero.

Según se explicó, el 31% de la población costarricense entre 15 y 64 años utiliza IA, lo cual es 10,9 puntos porcentuales por encima del promedio mundial.

Entre los jóvenes, ese porcentaje aumenta al 47%, especialmente para tareas (el 50% de los estudiantes de alrededor de 15 años) y para investigación preliminar (el 40% a nivel universitario). A nivel de género, las diferencias no son mayores, aunque los hombres la usan un poco más.

Las plataformas más usadas son ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude y Perplexity, cuyo uso se triplicó, aunque es de nicho y su número de usuarios es menor a las otras.

Solano destacó el uso de las plataformas para crear contenido (creció 7 puntos, hasta 36%). Localmente, la IA también se usa para trabajo y productividad (47%), estudio y tareas (44%), programación y tareas técnicas (20%) y compañía y conversación (que crecieron 4 puntos, hasta 13%).

En el evento RED506 se presentaron los datos y se analizaron los retos corporativos del uso de la IA de cara a sus audiencias. (JOHN DURAN/John Durán)

El especialista advirtió que las empresas deben tener claras las exigencias, el grado de confianza, la capacidad de reconocimiento de los contenidos generados por IA y la percepción de los clientes sobre la conveniencia de uso de esta tecnología para las marcas.

Eso implica un esfuerzo de diferenciación, la verificación de los contenidos creados, la transparencia y la coherencia con los servicios o productos que se brindan, en especial cuando la IA se utiliza para realizar búsquedas y obtener recomendaciones de compra.

Asimismo, las empresas deben tener claridad sobre las preguntas con las que realizan búsquedas los usuarios y clientes en las plataformas de IA para llevar la creatividad a la conversación comercial.

Las firmas deben tomar cinco decisiones para el mercadeo en Costa Rica: leer cuál es la adopción de la IA por su audiencia, conocer cuáles son las preguntas que realizan los clientes, mantener la información de marca consistente y verificable, tener transparencia sobre el uso de la tecnología y medir el trabajo completo antes de ampliarlo.

“Se debe entender el ADN del funcionamiento de las plataformas cuando se crea contenido”, dijo Solano. “La transparencia sobre el uso de la IA es tan importante como la creatividad en las campañas”.

Trampas y retos de la IA

El mayor uso de la IA, sin embargo, genera algunos retos, como la necesidad de generar contenidos consistentes, realizar reprocesos y obtener una mayor productividad a nivel personal y corporativo.

Las compañías deben establecer indicadores y mediciones de productividad y calidad, así como combinar el talento humano y de IA, pues la tecnología por sí sola no garantiza los resultados correctos.

La IA puede ser muy rápida, pero se le debe dar la base de conocimientos local a través de las personas. No solo eso: se debe aplicar el criterio personal y empresarial y ajustarla al modelo de negocio y a su tamaño.

Las empresas deben tomar en cuenta el cambio en las búsquedas de productos en Internet provocado por la IA, que son más conversacionales y contextuales; entender el rol de las plataformas de IA y si la marca es conocida y recomendada por ellas en función de sus propósitos; y determinar qué implica eso en términos de ingresos o de clientes y cuál es el indicador que más importa.

“La forma más costosa de trabajar bien es tener como meta la métrica equivocada,” dijo desde Estados Unidos Álvaro Mélendez, fundador de Unpredator y expositor en el evento. “La IA debe tenerse como colega para la operación diaria”.

“La IA debe tenerse como colega para la operación diaria”, dijo Alvaro Mélendez, fundador de Unpredator. (Johnny De Los Santos/Unpredator)

“Se pueden identificar algunas señales para no fracasar”, advirtió Alejandro Pulido, de Grant Thornton. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Solano, de Shift, durante una de sus exposiciones en RED506. (JOHN DURAN/John Durán)

Las firmas deben cuidarse de varios peligros al implementar la IA, en particular con los agentes de IA. “Se pueden identificar algunas señales para no fracasar”, advirtió Alejandro Pulido, consultor sénior de Grant Thornton.

Pulido señaló que entre los errores se encuentran no tener claro qué se está delegando para que los agentes de IA realicen, los costos de no hacer nada o de hacerlo mal y caer en planes de prueba eternos.

Asimismo, usar la tecnología sin tener una necesidad o problema a resolver, datos desordenados o no estructurados, confianza ciega en el resultado (no revisar o auditar el resultado de la IA) y automatizar de más (reduciendo las personas sin medir el impacto que generará ni la generación de valor).

Otro error es el uso de información sensible en plataformas gratuitas o informales (bases de datos de clientes, presentaciones de productos y cifras corporativas) en plataformas de IA y que la adopción sea asumida por la alta gerencia, no solo por los encargados del departamento de tecnología de la información.

“Todo esto depende de la alta gerencia de las compañías”, recalcó Pulido.