¿Revisó lo que hace su empresa en Facebook para interactuar con sus clientes y aumentar ventas? Detecte los errores mortales y corríjalos

Hay empresas que abusan de las promociones, carecen de indicadores, objetivos y estrategia, no cuidan el contenido, no conectan con sus clientes, desaprovechan las herramientas de Facebook y no responden a las consultas