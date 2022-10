¿Sabe qué es BeReal? Le explicamos cómo se usa la nueva red social que trae una propuesta distinta a las demás

Ser real. Este es el lema de una nueva red social que tomó fuerza en este 2022 y que tiene como objetivo que las personas se muestren tal y como son, sin filtros ni poses.

Se trata de BeReal, la aplicación que vino a cambiar las reglas del juego de lo que sucede en las otras redes.

A continuación le explicamos los puntos más importantes que debe saber.

¿Qué es BeReal? Copiado!

BeReal es una red social que insta a los usuarios a compartir su vida “más real” de forma espontánea y mucho más sencilla que Instagram por ejemplo.

Al entrar a la red se observa el slogan “your friends for real” (tus amigos de verdad) para reforzar ese concepto de compartir los momentos con las personas que son las más cercanas o conocidas al menos.

Fue creada para que no existan ni los filtros ni los retoques, y es la misma aplicación la que le indica al usuario cuando es momento para que suba una fotografía.

¿Cuál es la esencia de esta red social? Copiado!

BeReal alienta a las personas a ser como lo dice su nombre, reales.

En esta red no hay monetización. Esta no es una aplicación que la gente usa para hacerse famosa porque no hay anuncios ni cuenta de seguidores. No se pretende que las marcas que estén allí o que ofrezcan patrocinios. Al menos no por el momento.

BeReal les da a los espectadores una porción de la vida de manera improvisada, porque al ser una notificación aleatoria y que le indica al usuario que debe publicar en los próximos dos minutos, hace que sea una visión más genuina del día que está teniendo la otra persona sin tiempo de pensar en cómo alterar su entorno.

Las fotos se borran cada día y la idea es evitar las publicaciones prefabricadas o editadas que se comparten en sitios como Facebook, Instagram o TikTok.

Ahora sí ¿cómo funciona? Copiado!

Esta red social es diferente a las otras porque:

No hay seguidores, solo las amistades que el usuario desee agregar.

No hay cuentas certificadas.

No existen filtros ni opciones de edición de las fotos. Tampoco deja subir fotografías que previamente fueron tomadas.

La aplicación es la que le indica al usuario que debe subir una fotografía a través de una alerta que llega de manera aleatoria, es decir, no hay horas específicas durante el día para subir el contenido, y lo más importante es que solo se tienen dos minutos para hacerlo . En caso de que la persona no suba contenido, no podrá ver lo de los demás.

. En caso de que la persona no suba contenido, no podrá ver lo de los demás. Si la persona publica después de los dos minutos que da BeReal como tiempo, la plataforma indicará que la publicación fue realizada “X” minutos u horas tarde.

Solo se puede publicar una fotografía al día.

fotografía al día. El contenido que se sube a la plataforma es una foto que se toma tanto con la cámara trasera como con la delantera de forma simultánea.

Las fotos se borran cada día una vez llega el turno de hacer una nueva publicación.

Be Real solo permite subir una foto por día y no permite usar filtros, tampoco elegir una foto ya tomada anteriormente: lo que se sube es lo que pasa en ese momento. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

¿Cómo se crea la cuenta? Copiado!

Lo primero es descargar la aplicación BeReal que está disponible tanto en iOS de Apple como en Google Play de Android.

Luego debe crear el perfil e ingresar un número telefónico para que le llegue un código de confirmación.

¿Quién puede ver las publicaciones? Copiado!

El usuario puede configurar con quiénes quiere compartir sus contenidos.

Se ofrece la opción de enviar el BeReal a los amigos y a todo el mundo para que aparezca en el apartado de Discovery. Aquí, se puede marcar una de las dos opciones o ambas a la vez.

BeReal es una red social, y por lo tanto permite agregar nuevos amigos.

En las publicaciones se pueden dejar comentarios o enviar reacciones tal y como sucede en otras plataformas.

¿Se puede eliminar un BeReal? Copiado!

Si usted no está satisfecho con la foto que tomó para su publicación diaria, puede volver a tomarla dentro de la ventana de dos minutos, pero sus amigos podrán ver cuántas veces intentó tomarse la foto antes de subirla.

Esta función tiene como objetivo que los usuarios se adapten a la idea de publicar espontáneamente y sin preocuparse si no salió perfecta a la primera.

¿Ya es popular en Costa Rica? Copiado!

BeReal ya está presente en Costa Rica. Según el más reciente estudio realizado por la firma CAC Porter Novelli para Red 506 de El Financiero, ya se registran 45.000 usuarios que utilizan esta red social en el país.

Los datos de esta investigación además muestran los cambios en las preferencias de los usuarios costarricenses, ya que para este 2022 se muestra una notable caída en el uso de Facebook y un abismal crecimiento de Tik Tok.

¿Desde cuándo existe? Copiado!

La aplicación fue lanzada en 2020 y despegó a mediados de 2022. Sus usuarios activos mensuales crecieron un 315% y, según la compañía, sus descargas suman 7,67 millones.

En este momento BeReal está en el cuarto lugar de las aplicaciones gratuitas populares en App Store y entre las primeras 30 de Google Play.

¿Hay algo similar a BeReal? Copiado!

La aplicación ganó popularidad porque trajo una propuesta diferente, pero otras redes sociales estudiaron el espíritu de la plataforma y ya están copiando ciertas funciones.

En agosto pasado, Instagram reveló que estaba trabajando en un prototipo llamado Instagram Candid. Funciona de la misma manera que BeReal, incluyendo la notificación de dos minutos para subir una fotografía.

Snapchat también implementó una configuración de cámara dual, que le permite a los usuarios hacer “lo BeReal” en Snaps, Stories y Spotlight videos.

TikTok se sumó a la ola y anunció TikTok Now: una función que le pide al usuario, una vez al día, que publique una foto o un video de 10 segundos con ambas cámaras.