Si tiene desprotegida la red wifi de la casa, hasta su vecino puede ver lo que usted hace en Internet

Un tercero puede ver su actividad en Internet y, con algunas técnicas especializadas, hasta sus correos electrónicos, mensajes y otros contenidos que genere

Por Carlos Cordero Pérez

Una red wifi sin protección adecuada facilita que terceros intercepten el tráfico de Internet y roben datos personales. Aplica a nivel empresarial y también a nivel de los hogares.








Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

