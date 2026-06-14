Tecnología

Si usted desarrolla una app, ¿dónde vale la pena colocarla: en App Store o en Google Play Store?

Las descargas caen y el consumo a través de las apps sigue fuerte, pero hay diferencias de gasto entre usuarios de iOS y de Android; Apple anunció novedades para que desarrolladores obtengan mayores resultados

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Por Carlos Cordero Pérez

Muchas startups alrededor del mundo apuestan al desarrollo de aplicaciones móviles, para teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas con sistemas operativos Android de Google y con iOS de Apple.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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