Si usted desarrolla una app, ¿dónde vale la pena colocarla: en App Store o en Google Play Store?

Muchas startups alrededor del mundo apuestan al desarrollo de aplicaciones móviles, para teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas con sistemas operativos Android de Google y con iOS de Apple.

Ambas tiendas son las principales vías para que los usuarios tengan acceso a las apps, así como para que los emprendedores obtengan ingresos directos, por compra de la app o por suscripción. La economía de las aplicaciones también abarca las compras a través de las apps por parte de los usuarios. ¿De cuánto dinero estamos hablando?

En el caso de Apple, la firma reveló esta semana que el ecosistema global facilitó más de $1,4 billones en facturaciones y ventas para desarrolladores en el año 2025. “El increíble hito de este año es un testimonio de su creatividad sin límites”, dijo Tim Cook, CEO de Apple.

El reporte se basa en un nuevo estudio realizado por economistas de Analysis Group, una consultora especializada.

Para impulsar más esta industria, Apple anunció este 4 de junio nuevas herramientas para la integración de su nueva versión de Apple Intelligence y de Siri AI en las apps.

Las apps de móviles y tabletas generan ingresos a sus desarrolladores mediante modelos de suscripción, publicidad y compras directas. Hay diferencias en el nivel de gasto entre quienes utilizan dispositivos iOS y Android. (Shutterstock/Shutterstock)

Dispositivos instalados

Los desarrolladores suelen apostar a las tiendas según sus mercados, aunque en general eligen tener aplicaciones en ambos ecosistemas, App Store de Apple y Google Play Store.

En todo caso, toman en cuenta la cantidad de dispositivos iOS y Android que están “instalados” en el mercado global.

—Teléfonos inteligentes: se estima que hay alrededor de 7.200 millones de smartphones activos en el mundo, de los cuales el 75% opera con el sistema Android y la mayoría del resto son iPhones, según Counterpoint Research.

—Tabletas: se estima que hay 1.450 millones de unidades instaladas en 2025 según Omdia, una firma global de investigación y consultoría tecnológica. Los iPad de Apple alcanzan el 44% y las tabletas que operan con Android constituyen el 56%.

En ambos casos, la mayor disponibilidad de equipos Android se relaciona con la cantidad de marcas y modelos (y precios) para los diferentes segmentos de mercado.

La economía de App Store

La industria de desarrollo de aplicaciones móviles mantiene el dinamismo.

Apple destacó que la App Store triplicó la cantidad de apps desde 2019, al tiempo que IA también se convirtió en un protagonista activo en las aplicaciones ofrecidas.

De hecho, en 2025, más de 40 de las 100 principales aplicaciones en la tienda contaban con capacidades de IA orientadas al consumidor. Además, esas aplicaciones experimentaron un crecimiento de facturación más fuerte que otras del top 100.

Apple destacó que el estudio de Analysis Group refleja un impacto directo en la economía global:

—Las ventas de bienes y servicios físicos a través de las apps representaron $1,1 billones en 2025, impulsadas por el crecimiento continuo del consumo en comestibles, alimentos, comercio y viajes.

—La facturación y ventas de los desarrolladores de las apps ascendió a $149.000 millones en ese mismo año, impulsadas por juegos, aplicaciones empresariales y aplicaciones de streaming de vídeo.

—Los ingresos por publicidad dentro de las apps, procedentes de anuncios colocados por los desarrolladores, fueron de $151.000 millones.

—En los últimos seis años, la facturación y ventas facilitadas por la App Store se duplicaron en China y se triplicaron en EE. UU. y Europa.

—Por categorías, en todas las regiones, los bienes y servicios físicos representaron la mayor parte de la facturación y ventas totales, siendo el comercio minorista general la categoría número uno en todos los mercados.

—Los viajes fueron la segunda categoría más grande de gasto en bienes y servicios físicos en EE. UU., Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Brasil.

—Los alimentos y la entrega de alimentos son la segunda y tercera categorías que generan más ingresos en Corea y en China.

—La App Store tuvo más de 850 millones de usuarios semanales promedio en 175 países y regiones, ayudando a los desarrolladores a hacer crecer sus negocios y llegar a nuevos clientes.

La economía de Google Play Store

¿Y qué ocurre con las apps de dispositivos Android, descargadas de Google Play Store?

—Los usuarios invirtieron entre $49.000 millones y $63.000 millones durante 2025 en aplicaciones, juegos, compras dentro de apps y suscripciones directos por apps para dispositivos Android, según la firma neoyorquina BankMyCell.

—En esta tienda, las descargas superaron los 100.000 millones durante ese año, pero el 97% de las 2,1 millones de apps disponibles no tiene costo directo de suscripción.

—Aunque los juegos representan una fracción relativamente pequeña del catálogo total, concentran cerca del 80% de los ingresos de Google Play. Después aparecen entretenimiento, redes sociales, salud y productividad.

—Las apps que más generaron ingresos fueron Google One, TikTok y WhatsApp, según la información recopilada por Statista.

—Los gastos a través de apps descargadas de Google Play representan entre el 33% y el 40% del consumo total generado mediante apps en el mundo, según Appfigures, una plataforma de análisis del mercado móvil.

Las categorías de apps que más ingresos generan a los desarrolladores varían según región. (Shutterstock)

¿Cuáles apps generan mayor rendimiento?

Ni Apple ni Google publican promedios oficiales de ingresos, gastos o rentabilidad por aplicación, por lo que las diferentes fuentes sólo realizan estimaciones a partir de datos agregados del mercado.

El estudio de Analysis Group, publicado por Apple, podría hacer cambiar los cálculos realizados hasta el momento, pero todos los reportes muestran varias tendencias.

En general, si bien a los consumidores puede no gustarles que casi todas las apps ahora tengan compras dentro de la app o un modelo de suscripción incorporado, estos mecanismos de monetización ofrecen un camino más sostenible para los desarrolladores de aplicaciones.

—El número aproximado de aplicaciones disponibles es mayor en Google Play (2,14 millones) que en App Store (1,64 millones).

—El ingreso promedio es de $1,46 por app, tomando en cuenta el gasto total de consumidores en 2025 (cerca de $156.000 millones, según Appfigures citada por TechCrunch).

—Las descargas de apps bajaron de 135.000 millones en 2020, durante la pandemia, a 109.800 millones en 2024 y 106.900 millones en 2025, informó Appfigures.

—Una gran mayoría de aplicaciones generan ingresos muy bajos o nulos y, por contraste, un pequeño porcentaje de apps concentra la mayor parte de las ganancias.

—Las apps basadas en suscripciones suelen tener márgenes más altos que las que dependen de la publicidad.

—Las apps de iOS suelen obtener mejor monetización que las de Android, debido a una mayor disposición al pago de los usuarios de iPhone y iPad.

—En 2025 disminuyó casi un 3% la cantidad de descargas, pero el consumo a través de las apps aumentó 22%.

—En 2025, los consumidores gastaron 10% más que en 2024 en juegos móviles, alcanzando $72.200 millones (46% de todo el gasto en apps).

—El gasto en aplicaciones móviles no relacionadas con juegos también aumentó 34% interanual y alcanzó los $82.600 millones en 2025.

Nuevas herramientas en App Store

Google y Apple también compiten por ofrecer mecanismos más simples y efectivos para que los desarrolladores obtengan mejores resultados.

Apple recalcó esta semana que sus nuevas herramientas para los emprendedores y empresas que lanzan sus apps están orientadas a generar más flexibilidad para comercializarlas, adquirir más usuarios y ofrecer nuevos modelos de negocio.

Entre las facilidades introducidas se incluyen:

—Para promoción: la compañía informó que ofrecerá a los desarrolladores de apps nuevas formas de promocionar aplicaciones y juegos. Por ejemplo, imágenes y videos más potentes en la cabecera de la página del producto y en los resultados de búsqueda; uso de capturas de pantalla y avances estándar para destacar una marca, promocionar ofertas de temporada o mostrar contenido nuevo; y optimización de páginas de producto.

—Acelerar mercadeo: también se incorporan nuevas herramientas en su biblioteca para acelerar los flujos de trabajo de mercadeo, con un único lugar en App Store Connect para gestionar todos los “activos creativos”, videos de vista previa de la app y capturas de pantalla.

—Mejoras en búsquedas: App Store tendrá nuevas formas para ayudar a las personas a encontrar aplicaciones y juegos, como las nuevas colecciones personalizadas basadas en los intereses de los usuarios y notas de la app que explican las recomendaciones, así como ofertas especiales y nominaciones destacadas de juegos.

—Monetización: Apple indicó que dispondrá de nuevas formas de ofrecer suscripciones a gran escala mediante StoreKit 2, que habilita suscripciones multiusuario para grupos y organizaciones dentro de una app utilizando dos nuevas opciones de configuración, compras en volumen con Apple Business y Apple School Manager para empresas y centros educativos.

—Suscripción múltiple: Apple introdujo, además, los “nuevos Bundles” para brindar a los desarrolladores la capacidad de asociarse y que los usuarios se suscriban a múltiples aplicaciones de diferentes desarrolladores a un mejor precio. Los desarrolladores también podrán crear Suites, ofreciendo paquetes de suscripción que no están disponibles como compras independientes.

—Retención de usuarios: otra herramienta es Retention Messaging, la cual permite a los desarrolladores interactuar con los suscriptores para ofrecer un valor adicional, mediante comunicaciones personalizadas u ofertas especiales, si el usuario procede a cancelar la suscripción.

—Más eficiencia en revisión: Apple prometió mayor eficiencia en la revisión de las apps, tarea que tiene como fin brindar seguridad a los usuarios, mediante una simplificación de la gestión de la app y la agrupación de múltiples compras dentro de la app; además, Apple indicó que ya no se requiere soporte de Intel. “Esto permite a los desarrolladores lanzar binarios exclusivos de Apple Silicon, eliminando la necesidad de mantener múltiples compilaciones”, indicó la firma.

—Control parental: las apps de entretenimiento y de redes sociales y los juegos para menores de edad incluirán herramientas con las que los padres y madres determinarán el tiempo de pantalla, entre otros ajustes. Los desarrolladores también tendrán nuevas formas de asegurarse de que sus aplicaciones estén correctamente categorizadas por edad y con precisión.