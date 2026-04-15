Tecnología

¿Sigue vigente el modelo de Fonatel en Costa Rica? La brecha digital sigue pendiente y se transformó

A 12 años del primer proyecto de Fonatel, el modelo debe resolver los retos pendientes, enfrentar una nueva brecha digital e incluir nuevas opciones tecnológicas

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Por Carlos Cordero Pérez

La brecha digital en Costa Rica evolucionó y sigue pendiente tras 12 años de la implementación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), creado para reducirla. Las diferencias entre regiones, por ejemplo, no son pocas.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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