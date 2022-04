Sitios web de Hacienda y Micitt siguen fuera de servicio

Los sitios web y servicios en línea de los ministerios de Hacienda y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) continúan sin operar durante este martes 19 de abril.

Ambas entidades optaron por desactivarlos tras el anuncio, en el primer caso, de un hackeo a Hacienda del grupo de ransomware Conti desde el 17 de abril anterior, por el cual los ciberdelincuentes estarían planteando una extorsión y de la alteración de la página electrónica de televisión digital en el sitio web del Micitt.

Hacienda no ha respondido consultas de este medio sobre la situación de los servicios y la verificación del ataque, al tiempo que en Micitt los encargados de gobernanza digital tampoco están atendiendo.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, minimizó en entrevista con Noticias Repretel el impacto del hackeo. “Tenemos una gran ventaja: nosotros no manejamos dinero ni cuentas de la gente. Nosotros manejamos información de tipo tributario, aduanero, presupuestario. Por esa razón, no es una situación donde un contribuyente pueda decir que ‘me sacaron una cantidad de dinero? No, eso no está ocurriendo”, afirmó Villegas.

El Ministerio había desactivado los servicios de la Autoridad Virtual Tributaria (ATV) y de TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero).

El funcionario indicó que tampoco se sacó dinero proveniente de impuestos. “Lo único que está pasando es un tema relacionado con información, que es información histórica y que estamos viendo la mejor forma de solucionar el problema en el menor plazo posible”, dijo Villegas. “No es una situación tan crítica porque manejamos información”.

Villegas aseguró que legalmente está imposibilitado para pagar ningún monto. Añadió que, por ser un día de pago de impuestos, esperaban ingresos por ¢80.000 millones y se recibieron solamente unos ¢7.000 millones a partir de que se “tuvo que bajar el sistema”.