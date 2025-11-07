Tecnología

Telecomunicaciones en Costa Rica expanden su portafolio B2B más allá de la conectividad

Los operadores compiten con servicios para pymes, instituciones y corporativos que van desde la conectividad de fibra óptica y 5G hasta computación en la nube y asistencia hasta de grúas en casos de incidentes viales

Por Carlos Cordero Pérez

Las empresas de todo tamaño pueden disponer de servicios y dispositivos de última generación en ciberseguridad, videovigilancia, monitoreo y hospitalidad, según sus necesidades y sin tener que invertir o gastar de más en su mantenimiento.








