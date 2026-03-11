Tensión geopolítica por la IA: China evoca el apocalipsis de “Terminator” tras el veto de Estados Unidos a Anthropic

China advirtió este miércoles al gobierno estadounidense que un uso desmesurado de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar podría sumir al mundo en el apocalipsis de la película “Terminator”, donde las máquinas toman el poder.

Estados Unidos mantiene actualmente un intenso debate ético sobre las aplicaciones militares de la IA. El gobierno del presidente Donald Trump está inmerso en un pulso con la “start-up” estadounidense Anthropic, a la que impuso sanciones.

Esta empresa, especializada en IA, se niega a permitir que el ejército de su país utilice su tecnología sin restricciones, tal y como exige la administración, en particular para la vigilancia masiva de la población o la automatización de ataques y bombardeos con consecuencias mortales.

Según varios medios, los modelos tecnológicos de Anthropic se utilizaron en la preparación de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán que desató una guerra en Oriente Medio.

Mientras Anthropic se atrinchera en sus principios de seguridad, competidores como OpenAI y Microsoft han mostrado una mayor apertura para colaborar con el Departamento de Defensa bajo marcos de seguridad nacional. El vacío dejado por la firma de San Francisco abre una ventana de oportunidad para que modelos como GPT-4 o los sistemas de Palantir consoliden su hegemonía en el complejo industrial-militar, reconfigurando el mapa de influencia de Silicon Valley en Washington.

“Continuar sin límites con la militarización de la inteligencia artificial, utilizarla como instrumento para violar la soberanía de otras naciones, permitir que influya excesivamente en las decisiones bélicas y dejar que los algoritmos tengan poder de vida o muerte sobre los seres humanos no solo socava los fundamentos éticos y las responsabilidades en tiempo de guerra, sino que también corre el riesgo de provocar una pérdida de control tecnológico”, indicó este miércoles Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa chino.

“Una distopía como la que se describe en la película estadounidense ‘Terminator’ podría convertirse algún día en realidad”, subrayó en un comunicado, en respuesta a una pregunta sobre la voluntad de Washington de dar al ejército estadounidense acceso ilimitado a la IA.

“Terminator” se estrenó en 1984, con el actor Arnold Schwarzenegger como protagonista. Describe un futuro apocalíptico en el que, en 2029, unos robots controlados por una inteligencia artificial superior luchan contra los seres humanos.

El Departamento de Defensa estadounidense añadió la semana pasada a Anthropic a su lista de empresas que suponen un “riesgo para la seguridad nacional en materia de suministros” elaborada por el Pentágono, en respuesta a la negativa de la empresa a levantar las restricciones de uso de su IA.

La decisión del Pentágono de incluir a Anthropic en su lista negra no es un gesto meramente simbólico; representa un golpe directo a la cadena de suministros tecnológicos del gobierno federal. Empresas de consultoría, logística y defensa que ya habían integrado el modelo Claude en sus flujos de trabajo enfrentan ahora una costosa migración forzada. Esta fricción operativa en contratos millonarios de servicios en la nube y análisis de datos envía una señal de alerta a otros desarrolladores de IA sobre el costo financiero de mantener cláusulas éticas restrictivas ante el sector defensa.

Esta inclusión obliga a todos los proveedores a prescindir inmediatamente de Anthropic y de su asistente de IA generativa Claude en el marco de sus servicios a la dependencia gubernamental.