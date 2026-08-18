Un estudio indica que la IA crea nuevos puestos de trabajo en más de la mitad de las empresas británicas

La inteligencia artificial (IA), cuyos efectos sobre el empleo todavía no se dejan sentir de forma masiva, creó nuevos puestos de trabajo en más de la mitad de las empresas británicas, según un estudio publicado este martes por el banco Lloyds.

“Más de la mitad (54%) de las empresas británicas afirma que la IA creó nuevos puestos de trabajo”, señala Lloyds en un comunicado, basándose en los resultados de un barómetro mensual que, sin embargo, no precisa si paralelamente se eliminaron otros puestos.

Según un informe de la OCDE publicado el mes pasado, la IA no está provocando por el momento una “disminución generalizada” del empleo en los países miembros de la organización, aunque esta tecnología está modificando las competencias que buscan las empresas y puede dificultar aún más la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Seis de cada diez empresas declaran utilizar actualmente la IA y considera que aquellas que no logren adoptar esta tecnología quedarán en una situación de desventaja. (gnepphoto/Shutterstock)

En Reino Unido, donde la economía está dominada por el sector servicios, lo que hace especialmente relevante la cuestión del impacto de la IA sobre el empleo, 58% de las empresas afirma que prevé aumentar sus inversiones en este ámbito durante el próximo año para “mejorar las competencias de su personal”, según el barómetro de Lloyds.

“La IA tiene el potencial de ser tan transformadora para las empresas como lo fue Internet hace una generación”, afirma Amanda Murphy, directora general de la división de Empresas y Banca Comercial de Lloyds, citada en el comunicado.

En total, 61% de las empresas declara utilizar actualmente la IA y casi seis de cada diez consideran que aquellas que no logren adoptar esta tecnología quedarán en una situación de desventaja competitiva, según esta encuesta realizada en julio entre 1.200 empresas.