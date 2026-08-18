Tecnología

Un estudio indica que la IA crea nuevos puestos de trabajo en más de la mitad de las empresas británicas

Los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo todavía no se dejan sentir de forma masiva

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Por AFP

La inteligencia artificial (IA), cuyos efectos sobre el empleo todavía no se dejan sentir de forma masiva, creó nuevos puestos de trabajo en más de la mitad de las empresas británicas, según un estudio publicado este martes por el banco Lloyds.








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