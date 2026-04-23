Tecnología

¿Usted tiene información personal en Booking.com? El ‘hackeo’ que expone datos y demuestra la sofisticación de los ciberdelincuentes

Booking recordó a sus usuarios que su servicio de reservaciones nunca solicita información confidencial ni transferencias bancarias

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Por Carlos Cordero Pérez
hacker, ciberataque, ESET
Booking.com y ESET recomendaron aumentar la precaución ante mensajes que estén suplantando a la compañía de reservaciones. (ESET/ESET)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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