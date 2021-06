Tanto por imagen como por regulaciones legales es necesario revisar que la información de productos, precios, condiciones de envío y garantías se encuentre actualizada. No debería permanecer productos descontinuados, que ya no se venden u ofrecen, o cuyo inventario se agotó. Esto, además, es importante para no sobrecargar el sitio web. También debe tener al día los plugins y otras aplicaciones integradas, para que no sirvan de portillo a los hackers.