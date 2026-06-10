Turismo

¿A cuál tipo de turismo apostará Costa Rica? Conversamos con el nuevo presidente del ICT sobre su visión para el país

El jerarca detalla su plan inmediato para identificar cuellos de botella y leyes desactualizadas junto al sector privado, con el fin de agilizar los permisos turísticos en el país

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Por Brandon Flores

Con el conocimiento de quien ha lidiado con la burocracia desde la acera del sector privado, Marcos Borges (quien fue gerente general de la campaña de Pueblo Soberano) asume las riendas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con una misión clara: sacudir la tramitología. Abogado, administrador de empresas y con un profundo arraigo en la región turística de Uvita, el nuevo jerarca planea aprovechar su experiencia asesorando desarrollos en el Pacífico Sur para simplificar la regulación ambiental y comercial que, en su perspectiva, frena las inversiones.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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