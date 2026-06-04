Turismo

Costa Rica se afianza en el radar del turismo canadiense: ¿Cuáles son las claves del “boom” de este mercado?

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026 la visitación de viajeros de ese país norteamericano creció casi 27%, con un epicentro en Guanacaste. Analizamos algunas claves del aumento de la dinámica turística con Canadá

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Por Brandon Flores

Costa Rica atraviesa una etapa ideal para atraer al turismo de Canadá, una realidad respaldada por una conectividad aérea en pleno auge. Según destaca la revista especializada Travelweek —referente en el sector turístico canadiense—, el momento actual es idóneo para que los viajeros de ese país visiten territorio costarricense.








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Vuelos a CanadáICTDaniel OduberJuan Santamaría
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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