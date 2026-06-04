Costa Rica se afianza en el radar del turismo canadiense: ¿Cuáles son las claves del “boom” de este mercado?

Costa Rica atraviesa una etapa ideal para atraer al turismo de Canadá, una realidad respaldada por una conectividad aérea en pleno auge. Según destaca la revista especializada Travelweek —referente en el sector turístico canadiense—, el momento actual es idóneo para que los viajeros de ese país visiten territorio costarricense.

Este dinamismo se refleja en un notable incremento de la oferta de servicios directos, impulsado por las principales aerolíneas de bandera: Air Canadá, Air Transat, WestJet y la reciente incorporación de Porter. Esta red de vuelos confirma el creciente interés que despierta el destino nacional en el mercado norteamericano.

El clima, el trato cordial, la cantidad de actividades —tanto de ocio, bienestar como de aventura— y por supuesto las opciones de vuelo disponibles, han propiciado este crecimiento de visitantes canadienses. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y abril de este año llegaron 173.439 viajeros canadienses por la vía aérea, lo que representó un crecimiento del 26,6% en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El departamento de conectividad del ICT dice mantener una comunicación “constante y permanente” con aerolíneas, incluidas las canadienses, lo que les permitió identificar una oportunidad ante la disminución de viajeros hacia Estados Unidos y algunos destinos del Caribe.

En ese contexto, reforzaron sus gestiones con las líneas aéreas canadienses, incluso mediante viajes de negociación a Canadá junto a autoridades aeroportuarias, donde expusieron las oportunidades del país. Como resultado, se registraron reacciones “casi inmediatas”, como el aumento de frecuencias, la apertura de nuevas rutas y la apuesta de Porter por Costa Rica como uno de sus primeros destinos internacionales.

Costa Rica ha sostenido su posicionamiento en el mercado canadiense a partir de una estrategia de promoción de largo plazo, reforzada recientemente con nuevas activaciones en ciudades clave. Estas iniciativas han buscado aumentar la visibilidad del destino mediante intervenciones en espacios públicos, experiencias inmersivas y en eventos de alto perfil.

De acuerdo con las autoridades turísticas, las acciones incluyen desde campañas en transporte urbano hasta experiencias interactivas en entornos no tradicionales, como centros de esquí y recientemente en el Gran Premio de Fórmula 1 en Canadá, donde se acercó la oferta turística a potenciales viajeros. También se han desarrollado esfuerzos dirigidos a actores de la industria, como agentes de viajes y tour operadores, mediante encuentros comerciales y actividades de promoción directa.

Air Canada abrirá ruta Vancouver-Guanacaste desde diciembre de 2026. El aeropuerto fortalece su liderazgo en conexiones con Canadá. (Cortesía/Cortesía)

La oferta aérea con Canadá

Actualmente Costa Rica ofrece nueve rutas sin escala entre sus principales terminales aéreas (Aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber) a tres ciudades canadienses: Toronto, Montreal y Calgary, aunque esta oferta aumentará a partir de diciembre entrante debido a rutas estacionales que se sumarán a destinos como Ottawa, Quebec y Winnipeg. De esas nueve rutas en operación, seis lo hacen al aeropuerto de Liberia.

Precisamente, en el primer cuatrimestre del año, la terminal guanacasteca recibió 122.429 viajeros canadienses, es decir, el 71% del total registrado entre enero y abril pasados. Para las operaciones en Liberia esto representó un repunte del 32% con respecto al mismo periodo de 2025.

Desde esa zona, operan una vez a la semana la ruta Liberia - Toronto Pearson con Air Canada y Liberia - Montreal con Air Transat. Porter Airlines, que hizo su debut de 2025, tiene tres frecuencias semanales a Toronto. Por su parte, WestJet vuela exclusivamente desde Liberia a Calgary, Toronto y Montreal, con distintas cantidades de servicios por destino.

Además, desde el inicio del año, se han dado anuncios destacados, como por ejemplo los de Air Transat y Porter, que pasaron de volar solo en temporada alta a establecer servicios permanentes. En el caso de Porter Airlines, volará cuatro veces por semana entre el Juan Santamaría y Toronto a partir del 2 de diciembre del 2026 y se extenderá inicialmente hasta el 30 de abril del 2027.

Por su parte, Air Transat introducirá una nueva ruta directa desde la ciudad de Quebec a San José a partir del 15 de diciembre de 2026, con un vuelo por semana. Por el momento no ha trascendido si se trata de un servicio temporal o permanente.

De igual forma, desde Guanacaste, Air Canada empezará a ofrecer la conexión con Vancouver también durante la temporada alta turística, empezando el próximo 13 de diciembre hasta el 12 de abril del próximo año. Los vuelos serán cada lunes y jueves.

“Este resultado (crecimiento en la visitación) se debe atribuir a un esfuerzo deliberado, visión estratégica y constante por la atracción de rutas desde aquellos lugares donde se ha hecho promoción de diversos tipos. Esto logra que el público conozca suficientemente el destino para que vengan los aviones comerciales con suficientes turistas y de forma continua. Costa Rica lleva muchos años siguiendo esa política pública”, explicó Renata González, gerente comercial y de comunicaciones de la terminal aérea guanacasteca.

Con la incorporación de estas aerolíneas, los viajeros canadienses tienen ahora acceso a vuelos directos operados por las cuatro principales compañías aéreas, tanto desde la costa este como desde la oeste. Esta mejora en la conectividad facilita el acceso a Costa Rica y es crucial para impulsar el crecimiento continuo en este importante mercado.

“Algo importantísimo que hemos notado son los temas geopolíticos, entre el canadiense y estadounidense: uno de los destinos que gustaba mucho al canadiense, era la costa de Florida y ya no quieren viajar ahí, andan buscando otros destinos y nosotros resultamos ser un gran acierto para ellos. Ofrecemos playa, aventura, naturaleza y como decía anteriormente, son turistas que aprecian lo local y esa visión que hemos estado vendiendo como un destino de bienestar”, comentó Connie Salazar, directora ejecutiva de Proimagen, una asociación costarricense sin fines de lucro enfocada en promover al país como destino turístico en mercados internacionales.

Otro dato para dimensionar el impacto del turismo canadiense en el país es que ese país ocupa el segundo lugar en la lista de los principales mercados emisores de viajeros al cierre del primer cuatrimestre de 2026. Solamente fue superado por Estados Unidos.

Además, los canadienses representan el 14,5% del total de turistas que ingresaron al país por aire entre enero y abril pasado.

En Toronto se instaló un contenedor donde se promociona a Costa Rica como destino turístico. Los visitantes pueden tener una experiencia interactiva sobre la variada oferta de destinos que ofrece nuestro país. (Cortesía ICT /Cortesía ICT)

Salidas de costarricenses a ese destino

Desde junio de 2023 el gobierno canadiense eliminó el requisito de visa para viajeros costarricenses que cuenten con visa estadounidense. En su lugar ahora es necesario presentar únicamente una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) y esto ha ayudado a que más personas se animen a viajar a este destino.

Según datos del ICT, al cierre de 2025 se contabilizaron 12.387 salidas desde Costa Rica hacia el territorio canadiense, la cantidad más alta, incluso desde antes de la pandemia, eso sí, se debe hacer la salvedad de que podrían haber más visitas a Canadá, pero el ICT solo contabiliza el primer destino del viajero, es decir, no consideran aquellos viajes que hayan tenido escalas en otros países como Estados Unidos, por ejemplo.

A modo de comparación, al cierre del primer cuatrimestre se reportaron 3.025 salidas hacia territorio canadiense, eso representa casi la totalidad de lo que se vio en 2022.

El impulso del mercado canadiense no parece ser coyuntural, sino el resultado de una estrategia sostenida de posicionamiento internacional. Con una mayor conectividad aérea, condiciones migratorias más flexibles y una propuesta turística alineada con las tendencias de bienestar y naturaleza, Costa Rica se perfila para consolidar su presencia en este segmento, pero el reto ahora será mantener la promoción activa y diferenciada para asegurar que este crecimiento se sostenga en el mediano y largo plazo.

La cantidad de pasajeros canadienses que llegaron a Liberia entre enero y abril de este año creció un 32% versus el mismo periodo del 2025. Cortesía del ICT

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