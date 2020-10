En la tarde encontré una publicación que me llamó la atención en LinkedIn. Vean lo que esta muchacha cuenta: “Empecé de cero, a los 41 años, a estudiar mi pasión, Lic. en Sistemas. No me acordaba nada de matemática. Fue un gran esfuerzo. ¿Acaso, por tu pasión, no te juegas todo? Hoy, a los 47 años, me quedan pocas materias para recibirme de analista programadora universitaria. Me estoy especializando en ciberseguridad”.