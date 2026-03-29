La ley de Murphy

La carrera de la rata y las redes sociales

Las redes sociales están diseñadas para que entremos y nos sigamos enganchados durante horas: ¿se podrá hacer algo con la regulación como proponen en EE. UU. y en Europa?

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Por Carlos Cordero Pérez

El otro día busqué en Google información sobre cámaras de fotografía. De inmediato, como es usual, aparecieron las respuestas. Algunas implicaban vínculos con perfiles en redes sociales.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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