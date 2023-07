¿Cuántas veces en la semana usted tiene que redactar algo —como un texto para redes sociales que ayude a promover un evento, un producto o un servicio de su negocio— y no halla cómo hacerlo pues se encuentra con un bloqueo mental del tamaño del Chirripó?

O, simplemente, si busca ideas y contrastar propuestas para un texto que debe redactar para mercadear su producto o servicios en las redes sociales puede ayudarse en las herramientas de inteligencia artificial, basarse en sus sugerencias y darles el toque personal o el de la marca.

Las aplicaciones de inteligencia artificial generativa van más allá del famoso ChatGPT, de la firma OpenAI y adoptado por Microsoft para su buscador Bing, y del nuevo chat Bard, del gigante Alphabet y su buscador Google.

Las tecnologías de inteligencia artificial generativa se usan para un sinnúmero de soluciones, con lo que su aplicación va más allá de cumplir con tareas escolares o universitarias. En las empresas pueden adoptarse para diversos procesos operativos y de servicios.

Tanto la inteligencia artificial como la inteligencia artificial generativa utilizan los datos disponibles para una serie de tareas que se les encomienden. La segunda, basándose en el aprendizaje automático o machine learning, aprende de ellos para generar contenidos, que van desde textos hasta imágenes, videos, videojuegos y hasta música.

Con estas tecnologías las alarmas sonaron en todas las industrias, en particular en las creativas. Pero las aplicaciones van más allá de los contenidos. Como lo explicamos en una publicación, se puede utilizar una aplicación llamada Nexus, como no, para networking.

(Reproducción EF)

¿Cómo se emplea? Nexus revisa, con el permiso del usuario, el correo electrónico y detecta desde hace cuánto tiempo no se tiene comunicación con algún contacto.

De esa forma, una empresa, un ejecutivo, un agente de ventas, un profesional liberal o que ofrece servicios puede establecer una estrategia para saludarlos, recordarles su existencia y sus servicios, y darles a conocer su portafolio actualizado.

En el foro realizado por El Financiero el pasado jueves 27 de julio, se habló de los reportes rutinarios, por ejemplo.

Antes, debemos recordar que en Costa Rica ya tenemos una firma local, AInnova Tech, que desarrolló una tecnología para realizar análisis que permiten detectar enfermedades. La innovación tiene reconocimientos a nivel latinoamericano incluso, donde la startup costarricense acaba de ganar un premio en un evento de la industria de la salud en Miami.

¿Usted usa sistemas basados en inteligencia artificial? Sí, empezando por el buscador. También su aplicación de streaming y las redes sociales le sugieren contenidos según sus gustos y el consumo que tiene. Los sistemas de corrección ortográfica en su correo o en sus documentos de Drive también se basan en esta tecnología.

Más allá de estos usos cotidianos se puede recurrir a las aplicaciones de forma más enfocada en el trabajo. Yo uso una para transcripción de audios de entrevistas. Me ahorra un montón de tiempo. Las hay gratuitas, con algunas limitaciones, y de pago, con más beneficios y rapidez.

Probando, probando

Con las aplicaciones de inteligencia artificial generativa también se puede redactar un texto para redes sociales, que sea más efectivo. Como en los casos de las tareas académicas son necesarias, al menos, dos precauciones: confirmar los datos y ajustar el texto a su necesidad.

Vamos a pedirle a tres aplicaciones que nos redacten un copy para redes sociales de dos notas de la sección de Emprender: una sobre la pareja costarricense que inauguró un restaurante en Madrid, España, que redactó mi compañera Krisia Chacón; y otra de la nota sobre otra pareja costarricense que desarrolla una aplicación para organizar almuerzos y cenas de negocios llamada Mealio.

(Reproducción EF)

Probando Bard Copiado!

Con la primera noticia Bard, apenas le pedí que si podía ayudarme con un copy me envió un ejemplo sobre un estudio que encuentra que los niños que duermen más tienen mejores notas en la escuela.

Ejem… ni siquiera le había dicho cuál nota era. Cuando le di el link de la información me sugirió el siguiente copy:

Claro que sí, aquí tienes un copy para una publicación en redes sociales basada en la noticia que me proporcionaste:

Título: “¡Un nuevo restaurante ha abierto en San José!”

Cuerpo:

Una pareja costarricense ha abierto un nuevo restaurante en San José llamado “29″. El restaurante ofrece una variedad de platos tradicionales costarricenses, así como algunos platos internacionales. El ambiente del restaurante es informal y acogedor, lo que lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una comida con amigos o familiares.

El restaurante está ubicado en la calle 29, en el corazón de San José. Está abierto todos los días de la semana para el almuerzo y la cena. Para obtener más información o hacer una reserva, visite el sitio web del restaurante.

Imagen:

Una foto del interior del restaurante.

Hashtags:

#restaurante #sanjose #costarica #comida #comidacostarricense #comidatradicional #comidainternacional #informal #acojedor

Ustedes mismos pueden ver los errores. El más obvio es que el restaurante no es en San José. ¡Está en Madrid!

Sigamos con Bard y ahora con la segunda nota, la de Mealio, siempre dándole el link nada más. Veamos el resultado:

Título: “¡Se casaron, se preguntaron si querían seguir como esposos y ahora son socios!”

Cuerpo: Una pareja de emprendedores decidió casarse y convertirse en socios comerciales. El matrimonio se realizó en una ceremonia íntima, en la que los novios se preguntaron si querían seguir como esposos y socios. La pareja decidió que sí, y ahora están trabajando juntos para lograr sus sueños. La pareja es un ejemplo de que el amor y el trabajo pueden ir de la mano. Están demostrando que es posible tener una relación exitosa y una carrera exitosa al mismo tiempo.

Imagen:

Una foto de la pareja en su boda.

Hashtags:

#amor #trabajo #emprendimiento #sociedad #pareja #boda #matrimonio #felicidad #éxito

Aquí yo incluiré un emoji donde aparece una persona golpeándose la cara. Recordemos que lo que se plantearon Abigail y Emilio era si querían seguir toda su vida como asalariados o si creaban un negocio propio pensando en su futuro.

Gracias Bard por el esfuerzo (aunque no le costó nada: duró un segundo).

(Shutterstock)

Probando con Chat GPT Copiado!

Vamos con Chat GPT. Aquí le compartí el link, pero respondió primero esto:

Lamento informarte que como modelo de lenguaje, no tengo acceso directo a enlaces o páginas web, por lo que no puedo ver el contenido de la publicación a través del enlace proporcionado. Sin embargo, si me das una breve descripción del artículo o la idea principal que deseas transmitir en la publicación, puedo ayudarte a crear un copy para tus redes sociales. ¡Espero tu respuesta para seguir ayudándote!

Ok. Le pregunto si le doy el título, la bajada y el primer párrafo y me dice:

¡Por supuesto! Si me proporcionas el título, la bajada y el primer párrafo de la nota, estaré encantado de ayudarte a crear un copy para tus redes sociales. Adelante, por favor, comparte esa información y con gusto trabajaré en el copy para ti.

—Voy— le digo.

¡Claro, estaré esperando! Toma tu tiempo y cuando estés listo, proporciona el título, la bajada y el primer párrafo de la nota para que pueda ayudarte con el copy para redes sociales. ¡Estoy aquí para asistirte en lo que necesites!

Le comparto lo pedido y veamos el resultado:

¡Excelente! Aquí tienes el copy para tu publicación en redes sociales:

Título: Descubre la increíble historia de JUNGLEKING - Food Monarchy, el #1 en TripAdvisor de Madrid en tan solo 29 días ¿Cómo lo lograron?

Bajada: Conoce la fascinante travesía de la pareja costarricense, Arturo García y Lucrecia Alvarado, junto con Henrique Andrade de Portugal y Marta Benjamin de Brasil, que fundaron JUNGLEKING - Food Monarchy en 2023. ¡En tiempo récord, este restaurante ya se encuentra en la cima de TripAdvisor en Madrid!

Primer párrafo: Madrid, España. Arturo García, CEO de la exitosa compañía DNAMIC, ha logrado un increíble hito al abrir JUNGLEKING - Food Monarchy en tan solo 29 días. DNAMIC, especializada en automatización y tecnología creativa, ha demostrado su talento empresarial al alcanzar una facturación anual de $1 millón en tan solo un año.

¡Espero que este copy capte la atención de tu audiencia y genere interés en la historia de JUNGLEKING - Food Monarchy! Si necesitas alguna modificación o más ayuda, no dudes en decírmelo. ¡Buena suerte con la publicación!

Vamos con la otra nota. Le compartí los datos. Este es el resultado:

¡Por supuesto! Aquí tienes el copy para tu publicación en redes sociales:

Título: ¡De asalariados a emprendedores! Conoce la inspiradora historia de Mealio, la plataforma que revoluciona los almuerzos de negocios con inteligencia artificial 🚀🍽️

Bajada: Abigail Esquivel y Emilio Bogantes decidieron dar un giro a sus vidas tras casarse y se lanzaron a la aventura emprendedora con Mealio. Esta innovadora plataforma, respaldada por inteligencia artificial, permite a ejecutivos organizar almuerzos y cenas de negocios, mientras que los restaurantes atraen encuentros de alta gama.

Primer párrafo: De una casualidad en el camino a Barva, nació una historia de amor y emprendimiento. Abigail Esquivel y Emilio Bogantes, recién casados, cuestionaron su futuro como asalariados y dieron vida a Mealio, la plataforma que facilita encuentros de negocios en restaurantes de prestigio, todo gracias a su enfoque en inteligencia artificial.

¡Espero que este copy capture la esencia de Mealio y su inspiradora historia de emprendimiento! Si necesitas ajustes o cualquier otra ayuda, no dudes en decirme. ¡Buena suerte con la publicación y el éxito de Mealio!

(Reproducción EF)

Probando Copy.ai Copiado!

Ahora hagamos un nuevo intento, con ambas publicaciones, pero usando la plataforma Copy.ai que utiliza la tecnología de Open AI.

Copy.ai es una de las herramientas que les comenté en la nota sobre las diez plataformas basadas en inteligencia artificial. Se supone que está enfocada y especializada en crear copies o redacciones.

La herramienta es de pago y está en inglés. Si no hay problema, seguimos. Tarda un poquito más que Bard y ChatGPT, pero no mucho pues aquellas son inmediatas y en Copy.ai el texto de la publicación está en español y no sé si eso la entretuvo un momento más.

Acá está el resultado del copy sugerido para la primera publicación del restaurante de Madrid:

Sure! Here is a copy for social networks based on the information you provided:

“Discover the incredible story of a Costa Rican couple who opened a restaurant in just 29 days in Madrid and are now ranked #1 on TripAdvisor! Read their inspiring journey on El Financiero: [link to the article]”

Feel free to modify the copy as you see fit for your social media post.

Por aquello, recurro al traductor de Google (que usa inteligencia artificial por cierto) y en español sería:

¡Seguro! Aquí hay una copia para las redes sociales basada en la información que proporcionó:

“¡Descubre la increíble historia de una pareja costarricense que abrió un restaurante en solo 29 días en Madrid y ahora ocupa el puesto número 1 en TripAdvisor! Lee su viaje inspirador en El Financiero: [enlace al artículo]”

Siéntase libre de modificar la copia como mejor le parezca para su publicación en las redes sociales.

Veamos el segundo caso, el de Mealio:

“Discover the inspiring story of a couple who got married and decided to create the Mealio platform to organize business lunches. Using artificial intelligence, Mealio allows executives to arrange high-end business lunches and dinners while helping restaurants attract this type of clientele. Read their incredible journey on El Financiero: [link to the article]”

Que en español sería:

“Descubre la inspiradora historia de una pareja que se casó y decidió crear la plataforma Mealio para organizar almuerzos de negocios. Usando inteligencia artificial, Mealio permite a los ejecutivos organizar almuerzos y cenas de negocios de alta gama mientras ayuda a los restaurantes a atraer este tipo de clientela. Lea su increíble viaje en El Financiero: [enlace al artículo]”

Puede que Copy.ai pida más datos si tiene problemas para leer el contenido de una publicación cuando solo se le proporciona el link, como lo vimos en el caso de Chat GPT.

Se puede usar la versión sin costo para probar. El plan de pago es de $36 por mes y de $432 por año. Copy.ai también permite tener portafolios de proyectos, por lo que no es solo un chat super inteligente.

¿Y, entonces? Copiado!

Tanto en el caso de Bard como en el de Chat GPT debemos ajustar el copy al espacio permitido por cada red social. Con Copy.ai probablemente también, pero el texto es más breve y no requiere tanta tijera para cortarlo y ajustarlo.

En todos los casos: los copies que generan estos chats son más enfocados en lo comercial, por lo que sirve para efectos de promoción de productos y servicios.

En historias y en storytelling de negocios, de perfiles de personas destacadas y otras publicaciones es probable que no tengamos que hacerle muchos cambios.

Los ajustes y el uso de estos copies requieren que la persona que ocupa el cargo de community manager o de copywriter conozca y domine las técnicas. Por eso, las herramientas no son un sustituto: son una ayuda.

En el caso de las mipymes, donde usualmente no hay capacidad para pagar un community manager será también útil y ahí la persona emprendedora deberá capacitarse.

Ahora bien, pregunta para los copywriters: ¿se cumplen en esos textos las fórmulas de problema, agitación y solución; de atención, interés, deseo y acción; o de cualquier de las otras 34 fórmulas que se pueden utilizar?

Lo que sí es claro es que en caso de uno tener un bloqueo a la hora de redactar un texto para redes sociales u otra plataforma o si busca ideas para hacer comparaciones, estas herramientas son un apoyo. Luego, corrobore y ajuste.

¿Da miedo la inteligencia artificial o brinda ideas para el trabajo?

Hasta Noam Chomsky dice que la inteligencia artificial puede ayudar a la sociedad. La cara oscura de la tecnología es otra discusión.