Caminar cada día: el truco simple disminuye el dolor de espalda y alarga la vida

Con 90 minutos de caminata diaria se reduce en 13% el riesgo de dolor lumbar y con 15 minutos de paso rápido al día baja casi un 20% el riesgo de muerte

Por Carobicos

Mi esposo tiene una hernia de disco y el ejercicio es todo un tema. Por un lado, le da miedo moverse porque no quiere activar el dolor. Por el otro, si no hace ejercicio, gana peso… y eso también le dispara el dolor.








