La milla extra

Nadar, correr o caminar: ¿cuál conviene más?

Estudio revela que nadar produjo corazones más grandes y más fuertes que correr, incluso cuando el esfuerzo fue exactamente el mismo; sin embargo, caminar sigue siendo la opción más accesible para cualquiera

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Por Carobicos
La natación activa un crecimiento saludable de una forma que correr no logró igualar.







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Carobicos

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En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

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