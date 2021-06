No se requiere de la OCDE para entender los principios básicos de la Economía que nos enseña que para alcanzar el desarrollo económico y social no debe haber empresas públicas (como los bancos estatales, el INS, o Sinart), ni monopolios creados por ley (como el de Recope, Fanal o Riteve), ni doble tributación (como las ganancias de capital e impuestos a los dividendos), ni aranceles, ni proteccionismo, ni regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, ni monopsonios creados por ley (como el que tiene el ICE en el mercado de la generación eléctrica), ni colegios profesionales creados por ley, ni registro de accionistas, etc. También la Economía y el sentido común nos dicen que los salarios del sector público deben ser inferiores al del sector privado.