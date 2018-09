... (“En esa”) “convicción”, (“reitero con todo respeto y sinceridad lo que tantas veces dije a mis conciudadanas y conciudadanos: cuando me equivoque”), “corríjanme”; (“cuando me pierda, búsquenme; cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo; si les abandono, si no estoy ahí cuando más me necesiten, si usurpare con aviesa intención la”) “confianza” (“depositada en mí con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme”)...