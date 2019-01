Del 100% de las empresas, al menos el 80% nace con menos de cinco trabajadores. Si en uno o dos años no han sido capaces de crecer como para generar una masa crítica de clientes, o si luego de ese tiempo no pueden pagar sus costos variables, ¿para qué formalizarse? Van a ser parte de esas empresas de subsistencia, a las que formalizar solo debería significar tenerlas en una estadística para saber que hacen y cuanto empleo generan. Ellas no van a cambiar el panorama fiscal de ningún país (ni aportar gran cosa a ese cambio).