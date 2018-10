¿Soñarán los escolares y colegiales con la posibilidad de que sus padres ganen más dinero para que puedan darles a sus hijos acceso a una educación privada en la que las lecciones no se suspendan continuamente por huelgas, paros, congresos, períodos de exámenes, incapacidades y otras razones? ¿O se darían por satisfechos si tan solo tuvieran la dicha de ser alumnos de maestros que no se desquiten con ellos lo que papá Estado no puede darles?