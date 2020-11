Revise sus motivaciones: piense en la razón por la cual empezó a cuidar sus comidas y a moverse más. ¿Se lo recomendó su doctor?, ¿fue por la indirecta de algún familiar?, ¿o quizás no se siente cómodo con su cuerpo? Nuestras motivaciones pueden ser intrínsecas y extrínsecas. Si usted está tratando de complacer a alguien o disminuir la culpa, créame que es natural que no llegue muy lejos. Si por el contrario, usted está convencido de querer hacer un cambio y está dispuesto a incomodarse y trabajar duro para alcanzar sus objetivos es muy probable que su proceso sea de largo plazo y no solo una emoción pasajera. Sus motivaciones deben ser intrínsecas para ser duraderas.