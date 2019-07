¿Es usted de las personas que experimenta constantemente síntomas de inflamación, cólicos y malestar estomacal? ¿De repente las comidas que antes se sentían normales, ahora le generan reacciones dolorosas después de haberlas consumido? Algunas frases como “todo me genera hinchazón”, “ya no sé qué comer, no puedo comer nada”, se han vuelto recurrentes en la consulta nutricional.