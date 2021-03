Estos días declaro que tengo un bloqueo mental para escribir mi blog. No es que no tengo temas en mi mente. Luego de darle vueltas a este bloqueo inusual, debo confesar que lo que se interpone entre mi blog y yo, es que estoy más ocupada de lo habitual y tengo más interrupciones, llamadas, correos, viajes, etc. que representan mayor estrés.