Omisión de registros contables. Si bien no es una preocupación nueva, el no devengo oportuno de los ingresos y gastos del contribuyente, de conformidad con la fecha de la factura o comprobante electrónico, crea una contingencia fiscal. En ese mismo sentido, no contar con un sistema contable adecuado, no ajustar la contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), o no mantener a buen resguardo los archivos XML de las facturas electrónicas, igualmente dispararía contingencias.