El Cabys no contiene la totalidad de bienes y servicios: No han sido pocos los contribuyentes que, al analizar el catálogo, no encuentran la totalidad de los bienes y servicios que ellos comercializan. Ante esto, se han realizado gestiones ante el Banco Central de Costa Rica (BCCR) buscando que el mismo emita un código. Sin embargo, si la respuesta del BCCR no ha llegado para el 1 de diciembre, el contribuyente deberá adoptar un código, de entre los existentes y utilizarlo en sus facturas. Esto, claramente, no es el escenario idóneo, pues si lo que se busca es mayor transparencia y exactitud en la información que gestionará la Administración Tributaria, la no respuesta por parte del BCCR atentaría contra el fin mismo de la implementación del catálogo.