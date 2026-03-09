Accudyn consolida su liderazgo en manufactura avanzada con la apertura estratégica de su nueva sede en Costa Rica

Accudyn Products, Inc., referente global en ingeniería de precisión y moldeo por inyección de plástico, anuncia la inauguración oficial de su nueva planta de manufactura en Costa Rica. Ubicada estratégicamente en el núcleo de innovación de Evolution Free Zone, esta expansión representa un hito fundamental en la hoja de ruta de la compañía, diseñada para fortalecer su cadena de suministro global y ofrecer soluciones de proximidad (nearshoring) a sus socios en sectores de alta exigencia.

Una Ejecución Operativa Sin Precedentes

El lanzamiento de Accudyn de Costa Rica no solo destaca por su infraestructura de vanguardia, sino por una capacidad de ejecución que establece un nuevo estándar en la industria regional. Tras concluir la fase de construcción, la compañía completó la transición a las nuevas instalaciones en noviembre de 2025. Con una agilidad operativa excepcional, el equipo logró configurar las líneas de producción y validar procesos en tiempo récord, logrando despachar el primer pedido comercial en diciembre de 2025.

Esta transición acelerada es el resultado directo de una cultura corporativa volcada a la eficiencia y la precisión. La planta no es solo un centro de producción, sino una extensión del compromiso de Accudyn con la rapidez de respuesta que el mercado moderno demanda.

ACCUDYN (CESAR DELGADO /ACCUDYN)

Don Stolarski, Vicepresidente de Accudyn, destacó: “La apertura de Accudyn de Costa Rica no es solo una expansión geográfica, sino una respuesta directa a la necesidad de nuestros clientes de contar con soluciones de manufactura de alta precisión más cerca de sus mercados finales. Elegimos este país por su ecosistema de innovación y talento humano, lo que nos permite ofrecer una agilidad operativa que muy pocas empresas en nuestra industria pueden igualar en la región”.

La sede de Costa Rica ha sido dotada con un ecosistema tecnológico integral que permite abordar proyectos desde su concepción hasta la logística final. Las instalaciones albergan:

Parque de Maquinaria: Prensas de moldeo por inyección con un rango de 20 a 500 toneladas, capaces de procesar resinas de ingeniería complejas.

Tecnología 4.0: Capacidades de escaneo e impresión 3D para prototipado rápido y validación geométrica de alta precisión.

Aseguramiento de Calidad: Un laboratorio de metrología dedicado que garantiza el cumplimiento de las normativas internacionales más estrictas.

Servicios Integrados: Áreas de mantenimiento de moldes (tooling), ensamblaje especializado y operaciones de valor agregado que optimizan los tiempos de entrega.

Escalabilidad Adaptativa: Diseñados para Crecer

A diferencia de las plantas de manufactura tradicionales, Accudyn de Costa Rica ha sido diseñada bajo un concepto de arquitectura modular y escalable. La infraestructura posee la capacidad inherente de expandirse rápidamente en respuesta a las fluctuaciones del mercado y las necesidades específicas de los clientes. Esta flexibilidad permite a la compañía añadir maquinaria adicional y aumentar los turnos de producción sin interrumpir las operaciones existentes, asegurando que el crecimiento de sus socios nunca se vea limitado por la capacidad de suministro.

ACCUDYN (CESAR DELGADO /ACCUDYN)

La elección de Costa Rica como destino de inversión no es casual. La estabilidad democrática del país, su matriz energética renovable y su ecosistema de dispositivos médicos y electrónica de clase mundial, proporcionan el entorno ideal para la visión a largo plazo de Accudyn. La empresa se compromete no solo a generar empleo técnico de alta calidad, sino a integrarse profundamente en el tejido social de la región de Occidente, colaborando con la academia y proveedores locales para elevar el estándar de la industria plástica nacional.

“Hace más de dos décadas, Costa Rica tomó la decisión estratégica de apostar por un ecosistema de dispositivos médicos basado en talento especializado, encadenamientos, estándares regulatorios internacionales y un entorno de negocios confiable. Hoy vemos los resultados: no solo somos un hub global en manufactura de tecnología médica, sino que empresas de sectores complementarios como ingeniería de precisión, moldeo avanzado, automatización y servicios de valor agregado, están eligiendo establecerse en el país para integrarse a esa red sofisticada de proveedores y clientes. La llegada de Accudyn confirma que el ecosistema ha alcanzado un nivel de madurez que atrae inversión de alta complejidad, fortalece la cadena de suministro regional y genera empleos de calidad, consolidando a Costa Rica como una plataforma estratégica”, agregó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

“La decisión de Accudyn de establecer su nueva operación en Costa Rica confirma que nuestro país continúa consolidándose como un destino estratégico para industrias encadenadas al mundo. Esta inversión contribuye a la especialización de nuestro país en manufactura de precisión, genera empleo técnico de calidad (hasta 40 empleos de aquí a 2027) fuera de la Gran Área Metropolitana y demuestra que competimos con éxito sobre la base del talento, la confiabilidad y la sofisticación productiva.” agregó Indiana Trejos, Ministra a.i. de Comercio Exterior.

Accudyn, fue fundado en 1997 en Erie, Pensilvania, Accudyn es una empresa orientada a la ingeniería que se especializa en el moldeo por inyección de componentes críticos para los sectores automotriz, médico, industrial y de electrodomésticos. Con operaciones en Estados Unidos, México y ahora Costa Rica, Accudyn combina décadas de experiencia técnica con una mentalidad de servicio al cliente personalizada, ayudando a las empresas a llevar sus productos más complejos al mercado con total confianza.

Para más información visitar el siguiente sitio web: https://www.accudyn.com/