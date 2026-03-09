BRANDVOICE
Accudyn consolida su liderazgo en manufactura avanzada con la apertura estratégica de su nueva sede en Costa Rica

La compañía de moldeo por inyección y manufactura avanzada abre una nueva operación en Costa Rica para fortalecer su cadena de suministro global, generar empleo técnico y atender mercados de alta demanda.

