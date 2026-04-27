Una nueva propuesta fue presentada por INCAE Business School, que esta semana dio a conocer la Maestría en Management en Inteligencia Artificial y Sostenibilidad, con el objetivo de preparar a profesionales para un entorno que exige cada vez más capacidades en distintas áreas.

INCAE lanza maestría para formar líderes que integren inteligencia artificial y sostenibilidad

Más que centrarse únicamente en la tecnología, el programa plantea un enfoque que pone el acento en la toma de decisiones dentro de organizaciones donde la IA ya forma parte del día a día. A partir de ahí, integra gestión, estrategia y herramientas tecnológicas para formar líderes con criterio, capaces de enfrentar contextos empresariales cada vez más exigentes.

Roy Zúñiga, vicerrector académico del INCAE, señaló que la iniciativa surge ante la necesidad de integrar áreas que tradicionalmente se han abordado de forma separada.

Roy Zúñiga, vicerrector académico del INCAE. (INCAE/INCAE)

“Estamos tomando más de 60 años de experiencia acumulada y queremos devolverla a la sociedad con un programa que permita atender las brechas que estamos observando”, indicó.

La maestría tendrá una duración de un año y está programada para iniciar en octubre de 2026. Estará compuesta por siete módulos y se impartirá bajo una modalidad blended, que combina presencialidad con virtualidad. Asimismo, el estudiante deberá elaborar un proyecto aplicado como requisito para finalizar el programa.

El programa parte de una premisa central: la tecnología puede amplificar el potencial de las organizaciones, pero su verdadero valor depende del criterio con el que se aplica. Bajo esa lógica, propone una visión de management que no separa innovación y responsabilidad, sino que las articula en la toma de decisiones en empresas, instituciones y emprendimientos.

INCAE (INCAE/INCAE)

Por su parte, Andrea Prado explicó que el enfoque también incorpora la sostenibilidad como eje transversal.

“El objetivo es que los estudiantes comprendan no solo los retos ambientales y sociales que enfrentarán, sino también las oportunidades para crear valor, ya sea a través de nuevos modelos de negocio o nuevas formas de intervención dentro de las organizaciones”, afirmó.

La Maestría en Management en Inteligencia Artificial y Sostenibilidad está dirigida a jóvenes profesionales en etapas tempranas de su carrera, con potencial de liderazgo y vocación para desarrollar soluciones en sus entornos.

“Queremos que comprendan que, aunque parten de una realidad latinoamericana, deben competir en un entorno global, donde las soluciones requieren articulación entre distintos sectores y una comprensión clara del contexto internacional”, señaló Camelia Ilie, rectora del INCAE.

Camelia Ilie, rectora del INCAE. (INCAE/INCAE)

Con esta propuesta, INCAE busca posicionarse en formar líderes en un entorno donde la tecnología avanza rápido, pero el criterio sigue marcando la diferencia.