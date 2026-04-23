La infraestructura detrás del clic: ¿Cómo los centros de datos hacen posible nuestra vida diaria?

Cuando un pago no pasa, una transferencia queda “en proceso” o una compra se queda a medias, el problema rara vez se entiende como lo que es: operación detenida. Se frena el servicio, se acumulan reclamos y se pierde algo difícil de recuperar: la confianza. En la práctica, cada interrupción también se traduce en costos: ventas que no se concretan, tiempos de atención que se disparan y reputación que se desgasta.

Lo que para el usuario es un clic o un “confirmado”, para el país es parte de un flujo económico que se mueve cada vez más por canales digitales. Esa escala ya se refleja en los números: la consultora Statista estima que el valor de las transacciones que se realizaron a través de e-commerce fueron de USD 1.802 millones en 2025 y las proyecciones indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) entre 8% entre 2025 y 2029; destacando el potencial del país para expandir su ecosistema digital.

Este crecimiento trae un tema clave: el riesgo operativo. Cuando la banca, el comercio y los servicios se mueven en canales digitales, una caída ya no es “un incidente de sistemas” y transforma en transacciones fallidas, clientes que no pueden comprar y servicios que dejan de responder. Ante dicha realidad, los centros de datos se convierten en infraestructura física crítica: donde operan equipos de cómputo, almacenamiento y redes que permiten que plataformas, transacciones y servicios digitales funcionen de forma permanente y estable.

“Los centros de datos son como las carreteras de la economía digital: no se ven cuando funcionan, pero cuando fallan el país se congestiona. Por ahí circulan pagos, compras, comunicaciones y operaciones de empresas; si esa ‘vía’ se interrumpe, no es un problema técnico, es productividad perdida”, destaca Diego Cardoza, Country Manager de IFX Codisa en Costa Rica

La importancia se vuelve más evidente en los momentos de mayor presión. Piense en una quincena, una campaña comercial o un evento masivo: miles de personas entran al mismo tiempo a aplicaciones bancarias, plataformas de compra o servicios de mensajería. Si la infraestructura no soporta la demanda, el usuario lo percibe de inmediato: lentitud, caídas, transacciones en “proceso” y canales intermitentes.

A partir de ahí, el rol de los centros de datos se materializa en tres frentes cotidianos. Primero, las transacciones financieras. Cada pago o transferencia activa verificaciones que deben completarse en segundos para que el usuario vea un “confirmado” claro y consistente. Cuando fallan, aparecen los síntomas conocidos: lentitud, canales intermitentes, con impacto inmediato en servicio y operación.

Luego está la comunicación digital, que muchas veces se da por sentada. Un mensaje de WhatsApp o Telegram no es solo “enviar”: implica entrega y sincronización a gran escala. Y el correo —todavía central para trabajo, comercio y trámites— requiere autenticación, enrutamiento, filtros y almacenamiento para que el mensaje salga, llegue y quede disponible desde cualquier dispositivo.

Finalmente, están los servicios digitales y el comercio electrónico: compras en línea, apps, streaming y videollamadas. En picos de demanda como quincenas, campañas comerciales y eventos en vivo, la infraestructura marca la diferencia entre un servicio estable y uno que se cae o se vuelve lento. Ahí es donde los centros de datos se vuelven una base silenciosa de competitividad: permiten que las empresas operen, vendan y atiendan con continuidad, incluso cuando el uso se dispara.

En la práctica, los centros de datos ya son parte de la infraestructura que sostiene la economía digital. A través de ellos transitan pagos, compras, comunicaciones y servicios que millones de personas usan a diario. En un país donde crecen las transacciones en línea y la dependencia de canales digitales, su operación deja de ser un asunto técnico y se convierte en un factor crítico de confianza.

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