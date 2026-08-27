BCR e INVU firman convenio marco para impulsar el desarrollo de proyectos de vivienda en Costa Rica

El Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración con el que ambas instituciones unen capacidades para impulsar el desarrollo de soluciones habitacionales en el país, combinando la experiencia técnica del INVU en materia de vivienda, urbanismo y planificación territorial con las capacidades financieras y fiduciarias del banco estatal.

El convenio fue firmado por la Presidente de la República, Laura Fernández, Johnny Rafael Leiva Badilla, Presidente Ejecutivo del INVU y Julio César Trejos, Gerente General del BCR.

El acuerdo se enmarca en el Programa Impulso Sostenible del BCR, que funciona como marco habilitador para vincular el conocimiento y las capacidades de aliados estratégicos en beneficio de mejores condiciones de acceso al financiamiento y al desarrollo de infraestructura pública y privada más sostenible. Bajo este convenio, ambas instituciones conformarán equipos de trabajo conjuntos, intercambiarán información técnica y podrán definir acciones específicas mediante cartas de entendimiento u otros instrumentos complementarios.

El convenio fue suscrito por Julio César Trejos Delgado, Gerente General del BCR, y Johnny Rafael Leiva Badilla, Presidente Ejecutivo del INVU, y contempla la designación de administradores en ambas instituciones para dar seguimiento a su ejecución.

“Firmar este acuerdo con el INVU reviste de especial importancia para el Banco de Costa Rica porque nos permite afianzar las acciones en torno al marco interinstitucional para la investigación y desarrollo de un modelo de negocio que habilite el desarrollo de unidades habitacionales con una estructuración social y ambientalmente responsable. Estamos muy orgullosos de sellar el primer paso hacia la transformación urbanística de la mano con el INVU y nuestra figura de fideicomisos”, afirmó Julio César Trejos Delgado, Gerente General del BCR.

Autoridades del BCR y del INVU durante la presentación del convenio marco para impulsar proyectos de vivienda en el país

Blëlë: el primer proyecto bajo esta alianza

El primer proyecto que se desarrollará bajo este convenio es Blëlë, un desarrollo habitacional ubicado en Curridabat que contempla 156 soluciones de vivienda, con áreas de entre 36 y 73 m², además de espacios comerciales, zonas recreativas, plaza urbana y áreas de protección ambiental. A través del convenio, el BCR pondrá a disposición su figura de fideicomiso como vehículo para la construcción, el financiamiento y el desarrollo del proyecto, articulando la experiencia habitacional y urbanística del INVU con la solidez financiera y fiduciaria del banco.

Para el BCR, esta alianza refuerza su compromiso con el desarrollo del sector vivienda como uno de los principales dinamizadores de la economía costarricense, y con la construcción de un Conglomerado Financiero público, innovador, seguro y comprometido con la sostenibilidad del país.