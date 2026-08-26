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BCR Valores en alianza con Citi coloca bono estandarizado de CAF

Bono estandarizado a tres años plazo y tasa de interés 5,49%.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BCR

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