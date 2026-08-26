BCR Valores en alianza con Citi coloca bono estandarizado de CAF

BCR Valores Puesto de Bolsa continúa demostrando excelencia y liderazgo en el mercado de valores. En esta oportunidad se enorgullece de ser puesto de bolsa colocador de un bono estandarizado emitido por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de ₡35 000 millones.

Durante todo el proceso de estructuración, gestión y estrategia comercial, BCR Valores desempeñó un papel clave en la distribución de la emisión, facilitando el acceso de inversionistas costarricenses a una oportunidad de inversión respaldada por una de las instituciones multilaterales más relevantes de América Latina y el Caribe.

“En alianza con Citi, hemos logrado este nuevo hito de colocación de recursos de una entidad que atiende a múltiples negocios con una amplia cartera de clientes constituida por 25 países miembros, empresas privadas e instituciones financieras”, mencionó Vanessa Olviares, Gerente General de BCR Valores.

La colocación de esta emisión demuestra una vez más la confianza que los inversionistas depositan tanto en CAF (emisor), como en la capacidad de distribución y ejecución de BCR Valores.

“Nuestro compromiso es seguir acercando al mercado costarricense opciones de inversión sólidas, competitivas y respaldadas por emisores de alta calidad crediticia”, finalizó Olivares.

Información técnica:

BCR Valores: puesto de bolsa colocador

puesto de bolsa colocador Tipo de operación:bono estandarizado emitido por CAF

Tipo de contrato: Suscripción al mejor esfuerzo

Suscripción al mejor esfuerzo Monto: ¢35 mil millones

¢35 mil millones Plazo: 3 años

3 años Tasa de interés: 5,49%

5,49% Tipo de bono: estandarizado