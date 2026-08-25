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Costa Rica fortalece su potencial como hub de centros de datos de cara a 2036

Un estudio de Independiente estima que la demanda de esta infraestructura digital crecerá de 13,8 MW en 2025 a 38,9 MW en 2036.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: telecable

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