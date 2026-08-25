Costa Rica fortalece su potencial como hub de centros de datos de cara a 2036

La transformación digital, el crecimiento del uso de servicios en la nube y la necesidad de procesar mayores volúmenes de información impulsarán un aumento significativo en la demanda de centros de datos en Costa Rica durante la próxima década. De acuerdo con un estudio independiente, elaborado para Telecable, esta demanda podría triplicarse en los próximos 10 años.

Un centro de datos es una instalación especialmente diseñada para albergar los servidores donde se almacena y procesa la información de empresas y organizaciones. Estos espacios cuentan con sistemas de energía de respaldo, refrigeración, seguridad y conectividad que permiten mantener disponibles los servicios digitales y proteger información crítica para la continuidad de las operaciones.

El estudio también señala que este crecimiento será impulsado principalmente por el sector empresarial, conforme aumenta el uso de plataformas digitales, servicios en la nube y el procesamiento de información y el uso masivo de modelos de Inteligencia Artificial. Actualmente, Costa Rica cuenta con 18 centros de datos operados por 11 proveedores y alrededor del 84% de la capacidad instalada se concentra en San José, lo que evidencia la creciente relevancia de esta infraestructura para el desarrollo de las organizaciones.

Además de responder a las necesidades de las empresas, el crecimiento de los centros de datos fortalece la competitividad del país al atraer inversión, impulsar la generación de empleo especializado y consolidar a Costa Rica como un destino confiable para el desarrollo de servicios digitales. Esta infraestructura también favorece la innovación, mejora la resiliencia tecnológica de las organizaciones y crea las condiciones para que sectores como servicios, industria, comercio y tecnología aceleren su transformación digital.

En este contexto, Telecable anunció una alianza con Continum Datacenter, un centro de datos costarricense especializado en infraestructura tecnológica y continuidad operativa. Con esta alianza, la empresa fortalece su oferta de soluciones para clientes empresariales y amplía los servicios disponibles para responder a la creciente demanda del mercado.

Como parte de esta alianza, Telecable incorpora servicios avanzados de Colocation, que permite alojar servidores en un centro de datos especializado; Infrastructure as a Service(IaaS), una solución de infraestructura en la nube; BackUp, para respaldar información crítica; y Disaster Recovery, que permite recuperar los sistemas y la información ante una interrupción todo esto en una infraestructura segura resiliente y con certificación TIER-III y PCI. Estos servicios se integran con la oferta de conectividad de Telecable para brindar una solución que contribuya a mantener la continuidad operativa de las organizaciones que viven la necesidad de adaptarse a la realidad de una economía digital.

“Las necesidades tecnológicas de las organizaciones han evolucionado y hoy requieren soluciones que integren conectividad, infraestructura y continuidad operativa. Esta alianza nos permite ampliar nuestra oferta para responder a esos retos mediante una solución integral respaldada por infraestructura especializada”, afirmó Rodolfo Apéstegui, director General de Telecable.

Los principales beneficiarios serán organizaciones que buscan crecer con tecnología sin asumir la inversión y la complejidad que implica desarrollar infraestructura propia. A través de esta alianza podrán acceder, mediante un solo proveedor, a servicios de conectividad, infraestructura en la nube, centro de datos, respaldo de información y recuperación operativa, con acompañamiento local y especializado.

Con esta alianza, Telecable amplía su oferta de soluciones empresariales para responder a un mercado que continuará creciendo durante los próximos años y contribuir a que las organizaciones cuenten con herramientas que fortalezcan la continuidad de sus operaciones y su proceso de transformación digital.