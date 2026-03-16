BCR entrega en Aguas Zarcas la primera Área de Salud del 2026

El Banco de Costa Rica (BCR) continúa poniendo a disposición de la ciudadanía su gran trayectoria y experiencia en la ejecución de fideicomisos que impulsen el desarrollo socioeconómico del país en favor de sus habitantes. En esta ocasión la entidad se enorgullece en entregar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la nueva Área de Salud de Aguas Zarcas.

Esta moderna obra de infraestructura beneficia a más de 51 000 personas habitantes de sectores como San Miguel, Río Cuarto, Venecia, Los Chiles, Altamirita y por supuesto Aguas Zarcas.

El edificio de 7.060 m² forma parte de las obras desarrolladas mediante el Fideicomiso Inmobiliario CCSS–BCR, que impulsa nueva infraestructura sanitaria en el país.

Con un área de construcción de 7 060 m2, el edificio alberga Medicina General, Familiar y Comunitaria; las especialidades Médicas de Ginecoobstetricia y Pediatría. Además, los servicios de: Odontología, Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Enfermería, Farmacia, Laboratorio, Urgencias, entre otros.

Todo el proceso constructivo siguió los más altos estándares de calidad, salubridad y accesibilidad, teniendo como resultado un novedoso edificio que destaca por su innovación y presencia arquitectónica.

La nueva Área de Salud de Aguas Zarcas alberga servicios como Medicina General, Pediatría, Ginecoobstetricia, Farmacia, Laboratorio y Urgencias, entre otros.

Acosta, Cariari y Orotina-San Mateo son las siguientes

Para este 2026 el BCR tiene proyectada la entrega de las Áreas de Salud Acosta, Cariari y Orotina – San Mateo. Estas tres obras impulsarán que más de 125 000 personas puedan tener acceso a servicios de salud en una infraestructura adecuada de acuerdo con sus necesidades.

Adicionalmente, las Áreas de Salud de Alajuela Oeste, Garabito, Cóbano, Nicoya y Talamanca, ya están en proceso constructivo con fecha estimada de entrega para el segundo semestre del 2027.

Un factor destacable, es que el BCR no se limita a construir estos edificios, sino que el alcance contempla el equipamiento de cada área y la habilitación de cada sistema, de modo que a la CCSS se le facilite trasladar a su personal de la salud para iniciar la operación y abrir las puertas a los usuarios.

La moderna infraestructura de la nueva Área de Salud de Aguas Zarcas busca fortalecer la atención médica en comunidades como San Miguel, Río Cuarto, Venecia, Los Chiles y Altamirita.

La trayectoria nos vuelve expertos, las obras nos dan la razón

“El Banco ha trabajado incansablemente para que las construcciones encomendadas bajo el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR se realicen con eficiencia y transparencia. Para el 2031, la meta de este Fideicomiso es finalizar con el programa de proyectos que fue contratado por la CCSS”, afirmó Carlos Arburola, Jefe de Fideicomisos de Obra Pública del BCR.

El paso de los años ha convertido al BCR en una entidad experta y líder en la ejecución que se requiere para la administración de fideicomisos de obra pública, el arduo trabajo, la transparencia, eficiencia y la confianza de los clientes son las piezas clave que le siguen dando a la institución el buen nombre que en materia de fideicomisos ostenta.

Pero son las obras, entre las más recientes entregadas en 2025 están las Áreas de La Fortuna en San Carlos, de La Unión en Cartago y de Carrillo en Guanacaste, las que le dan la razón al BCR sobre las numerosas ventajas de generar obra pública a través de la figura de fideicomisos que con tanta eficacia desarrolla el Banco.

Más datos sobre el Área de Salud Aguas Zarcas:

Dirección: Alajuela, San Carlos, distrito de Aguas Zarcas, 600 metros este y 400 metros norte de la Iglesia Católica de la localidad.

Población beneficiada: Más de 51 000 habitantes

Orden de inicio: 31 de julio de 2024. En esta fecha comenzó el proceso de construcción y equipamiento

Área de construcción: 7 060 m2