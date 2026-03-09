Centro de Salud y Residencia para adultos mayores en Costa Rica logra Certificación de Excelencia Operacional

El Centro de Salud y Residencia para adultos mayores Bello Horizonte ha marcado un hito en el sector salud al convertirse en la primera institución en la región, de su categoría, en obtener la Certificación de Excelencia Operacional.

Este reconocimiento se otorgó tras la clausura del “Programa de Excelencia Operacional” mediante la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad para Instituciones de Salud (EOSGC), 2025, un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en asociación con la Cámara Costarricense de la Salud (CCS) y del ejecutor Health Choice International.

Ana Alvarado, directora corporativa, del Centro de Salud y Residencia Bello Horizonte menciona que “nos sentimos muy felices de recibir este Certificado, porque esto permite llegar a cada familia brindando un servicio de excelencia tanto a nuestros clientes como sus familias”.

Foto de izquierda a derecha Verónica Monestel, directora del Centro de salud y Residencia Bello Horizonto, Ana Alvarado, Directora Corporativa y Katherine Herrera, psicóloga del Centro.

“Es una oportunidad clave para fortalecer nuestra gestión institucional y reafirmar el compromiso que, desde hace 15 años, mantenemos con la calidad en el cuidado de nuestros residentes. Este aprendizaje fortalece directamente nuestra capacidad de servir de manera integral en nuestras especialidades de nutrición, psicología y fisioterapia; así como en nuestras residencias, centro de memoria y centro postoperatorio”, agregó Alvarado.

La implementación de este sistema de gestión estructurado permite a la institución trabajar con mayor claridad y un enfoque estratégico renovado, asegurando que cada persona reciba la atención profesional y humana que merece en sus programas como Centro de Memoria, el Centro de Día Mente Plena y Residencia.

Respaldo técnico y sectorial

El programa fue diseñado para que las organizaciones adopten estándares internacionales de salud adaptados a la realidad costarricense.

Antonio Acosta-Rúa, CEO de Health Choice International, afirmó que “este proceso brindó herramientas para avanzar en la gestión de riesgos y el uso de información para la toma de decisiones, con un enfoque primordial en la seguridad del paciente”.

“Que una empresa tenga una certificación como esta garantiza al paciente y su familia que el centro de salud tiene un sistema bien diseñado y eso se traduce en confianza. Es un primer paso para que las instituciones avancen hacia la certificación internacional”, explicó Acosta-Rúa.

Por su parte, Massimo Manzi, director de la Cámara Costarricense de la Salud, destacó la relevancia de este esfuerzo conjunto con el INA y Health Choice International para mantener a Costa Rica como un referente en temas de salud, certificando que los centros operen bajo métodos y estándares de alta calidad.

Los expertos resaltaron que lograr esta certificación requirió de liderazgo y constancia para cuestionar prácticas establecidas, dejando un método de trabajo sólido en Bello Horizonte y las otras 12 instituciones que formaron parte de esta iniciativa.

Finalmente, Alvarado señaló que “este avance posiciona a Bello Horizonte como un referente en la atención de calidad y asegura a cada residente y paciente reciba una atención distinguida, segura y estratégica”.

Bello Horizonte

Bello Horizonte es un centro de salud y residencia líder en Costa Rica, especializado en la atención integral del adulto mayor. Ofrece servicios de residencia, programas para el abordaje del Alzheimer con su Centro de Memoria y rehabilitación postoperatoria y otros servicios, siempre bajo los más altos estándares de calidad y calidez humana.

Para mayor información las personas pueden comunicarse al número 2256-6442 o al WhatsApp 8340-4491.