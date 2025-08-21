Metrocom ha sido reconocida como la mejor opción de internet en Costa Rica, tanto para hogares como para entusiastas de los videojuegos, al obtener dos prestigiosos galardones de la firma internacional Ookla.

Por tercer año consecutivo, la compañía recibió el premio a la red fija más rápida de Costa Rica, un reconocimiento que también había obtenido en 2023 y 2024. Además, fue galardonada con el premio a la Mejor Experiencia de Gaming.

José Mora, gerente general de Metrocom. (Lilly Arce)

La empresa anunció estos logros el pasado miércoles. Pedro Direne, director de Ookla, estuvo presente y destacó que “mantener este premio año tras año es un gran reto para Metrocom, porque, sin duda, sus competidores quieren ganarlo también”.

Conectividad al máximo: Metrocom se lleva el Speedtest Award por tercera vez

Para determinar el premio a la red fija más rápida, Ookla analizó 4.4 millones de pruebas realizadas durante el primer semestre del año. El galardón se basa en el Speed Score, que evalúa tres variables clave: la velocidad de descarga, la velocidad de subida y la latencia.

En la mesa de izquierda a derecha: Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom; José Mora, gerente general de Metrocom y Pedro Direne, Gerente regional de Ookla. (Lilly Arce)

El Speed Score de Metrocom alcanzó los 76.33 puntos. La empresa lideró con una amplia ventaja, logrando una velocidad de descarga promedio de 310 Mbps, en comparación con los 195 Mbps del segundo lugar. En cuanto a la velocidad de subida, Metrocom registró un promedio de 277 Mbps, superando los 182 Mbps de su competidor más cercano.

La latencia, que es crucial para actividades como los videojuegos o las videollamadas, también fue un factor decisivo. Metrocom demostró su superioridad con una latencia de 59.99 ms, superando al segundo lugar por casi 20 ms, que registró 78.74 ms.

José Mora, gerente general de Metrocom, expresó su orgullo: “Cada día trabajamos para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Este premio tiene un doble valor, ya que no solo demuestra nuestro liderazgo, sino que también refleja una diferencia significativa entre nuestros servicios y los de nuestros competidores”.

Metrocom Luis Abellán considera que estos reconocimientos son un gran impulso para seguir ofreciendo un servicio de calidad a los costarricenses. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El segundo premio, por la Mejor Experiencia para Videojuegos, se basó en el Game Score, que analizó en tiempo real la conexión a más de 14 servidores de juegos populares como Fortnite, Call of Duty y League of Legends.

El Game Score de Metrocom fue de 84.75, resultado de 87 millones de mediciones de más de 650 mil usuarios. Este puntaje pondera la latencia, eljitter, la velocidad de descarga y la velocidad de subida.

Ookla, la empresa de software detrás de la popular aplicación Speedtest, entrega anualmente los Speedtest Awards. Estos reconocimientos reafirman el compromiso de Metrocom con la innovación, evidenciado en el reciente lanzamiento de sus planes residenciales de 2000 y 5000 megas.