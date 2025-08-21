BRANDVOICE
contenido patrocinado

Conectividad al máximo: Metrocom se lleva el Speedtest Award por tercera vez

Metrocom confirma ser la mejor opción de internet en Costa Rica para hogares y gamers.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Metrocom

BradVoice







MetrocomSpeedtestPremioVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.