Karol McQuade, la artista costarricense que lleva el dorado a otro nivel

Las obras de Karol McQuade destacan tanto en Costa Rica como en otros países. Su técnica es única, y su principal característica es el uso del color dorado, el cual combina con colores vivos como el turquesa y rojo para dar a sus obras un aspecto vivaz.

“Mi pasión y gusto por el dorado se dio de forma natural, antes de usar este color como principal en mis pinturas, probé con otros tonos, como el azul, el rojo y hasta el negro, pero, cuando terminaba la obra sentía que algo le faltaba, era como si no me perteneciera, hasta que un día probé con el dorado y de inmediato me sentí identificada y me encantó”

— Karol McQuade