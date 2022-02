Primer costarricense ingresa a la asociación de mejores corredores y agentes de seguros del mundo

Costa Rica ingresa a la órbita de los mejores corredores y profesionales financieros del mercado mundial, gracias a la incorporación del empresario, y agente de seguros de vida, Manfred Hartley, a La Mesa del Millón de Dólares (MDRT), La Asociación Premier de Profesionales en Finanzas; el cual superó los requisitos para la incorporación a este reconocido grupo elite de negocios de banca en seguros.

Para Manfred Hartley, su participación en dicha organización es de gran importancia en el sector, ya que fomenta el intercambio de ideas, la apertura de nuevas tendencias, y la experiencia en una dinámica muy competitiva en mercados de mayor crecimiento, en relación con el que existe en Costa Rica.

“Formar parte de esta organización me compromete al asesoramiento integral enfocado en la necesidad de cada cliente, entendiendo que, en los negocios, como en la vida, es muy importante la empatía, eso nos lleva a propuestas de soluciones considerando todas las variables que un seguro de vida puede ofrecer, esto con el fin de crear un esquema de protección y de ahorros a través de los años”, dijo el experto en seguros.

“Con una penetración de mercado cercana al 0.9% del total de costarricenses que en algún momento pueden adquirir un seguro de vida, es trascendental nuestro trabajo de comunicación a cada persona, para que comprenda que su futuro financiero se plantea desde edades tempranas”. — Manfred Hartley

Importancia en los negocios

En la parte empresarial, los seguros de vida ofrecen enormes ventajas, por ejemplo, gracias a su existencia se puede dar la continuidad de un negocio, esto en casos donde la muerte de un socio puede poner en riesgo a la empresa.

“Al contar con un seguro de vida, el beneficiario puede realizar la recompra de acciones, lo que le permitirá seguir al mando, de la empresa y garantizar al mismo tiempo la continuidad de su negocio. En mercados consolidados los seguros de vida facilitan la independencia de estas personas, o compañías, a planes de ayuda gubernamentales, dinamizando así la economía gracias a la obtención de dineros frescos pagados por las aseguradoras”, agregó el especialista.

En el caso particular de Costa Rica la cultura de seguros de protección personal, y ahorro, sigue en aumento gracias a la apertura del mercado de seguros, la profesionalización de los agentes, y corredores, además de un cambio generacional donde muchos empresarios, emprendedores, o bien, personas con dependientes económicos, justifican la adquisición de seguros de vida como un modelo de protección, e inversión, ya sea ante una eventual jubilación, o una muerte prematura.

Acerca del experto

Manfred Hartley es agente de seguros de vida acreditado por la aseguradora Panamerican Life Insurance de Costa Rica, y cuenta con licencia de la SUGESE 08-1302 desde el 2014.

El experto en seguros de vida, Manfred Hartley, recientemente se convirtió en el primer costarricense en formar parte de La Mesa del Millón de Dólares.

En el 2020 su oferta comercial superó el 49.5 % de las ventas totales de seguros de vida individual del canal de agentes independientes de Panamerican Life para Costa Rica, y en el 2021 incrementaron la colocación en un 80%.

Manfred Hartley durante los años 2015, 2016, 2018, 2020 y 2021, fue galardonado como la firma de mayor producción en seguros de vida individual del canal de agentes independientes, y en los años 2017 y 2019 alcanzó el segundo lugar.

¿Qué es MDRT ?

Fundada en 1927, La Mesa del Millón de Dólares (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals®️, (La Asociación Premier de Profesionales en Finanzas) es una asociación global independiente, con más de 90 mil de los profesionales en seguros y servicios financieros, líderes en el mundo, que representan más de 500 compañías de 76 países alrededor del mundo.

Los miembros de MDRT poseen conocimientos profesionales del sector de seguros a nivel mundial, una estricta conducta ética, y un servicio a clientes sobresaliente. La membresía de MDRT está reconocida internacionalmente como el estándar de excelencia en el negocio de seguros y servicios financieros más alto que existe.

Además, sus miembros deben cumplir un cierto nivel de primas, comisiones o ingresos durante el año, también, deben apegarse a estrictos estándares de ética, disfrutar al asesorar a los demás con sus necesidades financieras, y asegurarse que estén preparados en caso de una catástrofe.

Desde 1927, MDRT ha proporcionado a todos sus miembros alrededor del mundo acceso a recursos valiosos para ayudarles a alcanzar el éxito profesional. Adicionalmente, la organización conecta a sus miembros a una red global inigualable de las mejores mentes en el negocio.

El aprovechamiento del conocimiento y de la experiencia profesional dentro MDRT abarca toda la gama de servicios financieros, incluyendo los seguros de vida, las inversiones, la planificación de la jubilación, la administración de la riqueza, entre otros.

En una profesión altamente competitiva, las objeciones son de rutina y los cambios regulatorios son la norma. MDRT es donde los asesores van a aprender cómo lograr un mayor éxito y carreras más perdurables. Cabe resaltar que, solo el 2% de los ejecutivos de seguros personales, o planes de inversiones, logran incorporarse a la asociación, por lo que es de gran valor para los clientes, contar con profesionales tan capacitados.

“Mi participación profesional en MDRT será una plataforma para seguir en la formación de nuevos profesionales al servicio de Costa Rica, además, es una oportunidad para darle más valor a una carrera que lo único que busca es desarrollar la generación de valor a terceros, por medio de nuestras herramientas financieras”, concluyó Manfred Hartley.