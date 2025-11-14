BRANDVOICE
contenido patrocinado

Viva la fiesta del fútbol 2026 al pagar su marchamo con el BN

El Banco Nacional llevará a dos ganadores a vivir la pasión del fútbol 2026 y repartirá decenas de premios entre sus clientes.

Por Alejandro Monge

Presentado por: banco nacional








Banco NacionalMarchamo 2026FútbolPremiosVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.