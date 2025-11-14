El Banco Nacional lanzó una promoción que está dando de qué hablar, ya que todos aquellos que realicen el pago de su respectivo marchamo quedarán participando por uno de los dos viajes a la gran fiesta del fútbol 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Viva la fiesta del fútbol 2026 al pagar su marchamo con el BN

Así lo dio a conocer la entidad bancaria con una promoción que estará vigente hasta el 31 de diciembre, disponible en sus diferentes plataformas: a través de BN Banca en Línea o BN Móvil, y también de forma presencial.

Durante ese tiempo, quienes paguen su derecho de circulación para el próximo año automáticamente quedarán participando en el sorteo donde se rifarán dos viajes: uno para vivir la emoción de este evento en Estados Unidos y otro en México, donde también se desarrollarán partidos de alto calibre futbolístico.

Leticia Arguedas directora de Experiencia de Marca del Banco Nacional. (Albert Marín/Entrevista a Leticia Arguedas del Banco Nacional.)

“Queremos premiar a aquellos que confían en el BN para realizar el pago de su marchamo. Nos hemos preparado para ofrecer dos grandes premios vinculados a la fiesta del fútbol que todos estamos esperando ver”, aseveró Leticia Arguedas, directora de Experiencia de Marca del Banco Nacional.

Pero eso no es todo. La promoción se extiende a más premios que permitirán a muchos otros usuarios verse beneficiados por escoger al Banco Nacional como su entidad de confianza a la hora de pagar el marchamo.

“Para quienes se preparan para vivir esta fiesta del fútbol desde Costa Rica, tenemos 10 televisores de 65 pulgadas y 20 premios de ₡250.000 en efectivo. Hay muchas oportunidades para ganar”, agregó Arguedas, para un total de 32 premios.

El sorteo se realizará el próximo 28 de enero de 2026 en las oficinas centrales del banco, con la presencia de un notario, para garantizar la transparencia del proceso. Los ganadores se darán a conocer con tiempo suficiente para prepararse y disfrutar de esta gran experiencia.

Páguelo fácil y rápido

El Banco Nacional ha dispuesto todo para que este trámite se realice de manera sencilla, rápida y segura, donde el principal beneficiado sea el usuario. Además, pone a disposición sus diferentes canales de pago, con distinta cantidad de acciones acumulables:

BN Móvil o Banca en Línea con envío a domicilio: 5 acciones

5 acciones BN Móvil y Banca en Línea: 3 acciones

3 acciones BN Servicios: 2 acciones

2 acciones Pago con BN Tarjeta de Crédito: 3 acciones adicionales

3 acciones adicionales Oficinas del Banco: 1 acción

El pago del marchamo lo puede realizar fácil, rápido y seguro mediante BN Móvil. (Albert Marín/Entrevista a Leticia Arguedas del Banco Nacional.)

También ofrece el envío a domicilio del marchamo, disponible hasta el 19 de diciembre, y beneficios adicionales para las empresas que paguen su flotilla, como la posibilidad de recibir un porcentaje de devolución del monto pagado.

“La invitación es a que planifique su pago con el BN, utilizando las plataformas digitales y los mecanismos disponibles. Por ejemplo, BN Tasa 0 es una excelente opción porque permite pagar a 3, 6, 9 o incluso 12 meses sin intereses ni comisiones”, añadió la directora de Experiencia de Marca.

El BN ofrece diferentes canales de pago y muchos beneficios para comodidad del cliente. (Albert Marín/Entrevista a Leticia Arguedas del Banco Nacional.)

Además, los clientes pueden optar por el Marchamo Ecológico Ambiental, que contribuye a compensar las emisiones de CO₂ y apoya la protección de la flora y fauna del país.

Y como un incentivo adicional, quienes adquieran el Seguro de Licencia B1 del BN también participarán en el sorteo de una motocicleta Honda NAVI 2026, un motivo más para realizar todos estos trámites con la entidad.