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De Costa Rica al MIT: ingeniero se especializará en inteligencia artificial aplicada a salud y transformación digital

Luis Carlos Rodríguez fue admitido en el programa “Digital Transformation in the AI Age” y plantea llevar estos conocimientos a proyectos en salud, educación y empresas.

Por Alejandro Monge

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.