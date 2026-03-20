De Costa Rica al MIT: ingeniero se especializará en inteligencia artificial aplicada a salud y transformación digital

El ingeniero costarricense Luis Carlos Rodríguez formará parte del programa “Digital Transformation in the AI Age” del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Estados Unidos, donde profundizará en el uso de inteligencia artificial (IA) aplicada a distintos ámbitos, incluido el impacto social.

Rodríguez llega a este programa impulsado por su experiencia en inteligencia artificial. Para ingresar debió superar un proceso de admisión altamente competitivo, en el que se evaluaron aspectos como su trayectoria profesional, formación académica y potencial de liderazgo. Tras completar ese proceso, fue aceptado y se prepara para iniciar el programa el 24 de marzo.

El programa será liderado por Bhaskar Pant, Executive Director del MIT, y está orientado a ejecutivos y tomadores de decisión interesados en liderar procesos de transformación digital en la era de la inteligencia artificial.

“Lo que más me interesa es adquirir más conocimientos en uno de los institutos más importantes del mundo en el área tecnológica. Pude corroborar que es una cuna de empresas grandes como Microsoft, Facebook, Amazon y Apple, que están muy cerca de la universidad. Lo que deseo es reforzar conocimientos para traerlos luego a Costa Rica”, comentó Rodríguez.

La admisión al MIT se da después de que Rodríguez participó el año pasado en el programa “AI in Health Care: From Strategies to Implementation”, de Harvard Medical School, donde fue finalista con el proyecto listacero.ai.

Luis Carlos Rodríguez desarrolló proyectos de inteligencia artificial enfocados en optimizar procesos en el sector salud y se prepara para iniciar su especialización en el MIT el próximo 24 de marzo. (Cortesía)

Con esta iniciativa se propone utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos de atención médica y priorizar a los pacientes, con el objetivo de ayudar a reducir las listas de espera en el sistema público de salud.

La propuesta plantea que herramientas basadas en algoritmos puedan analizar datos clínicos y establecer prioridades de atención según el nivel de riesgo del paciente.

“La inteligencia artificial se puede usar en muchos ámbitos: empresarial, educativo, institucional y médico. Incluso en el futuro, con la computación cuántica, se podrán predecir medicamentos específicos para cada paciente según sus necesidades”, indicó.

Rodríguez también ha trabajado en un preproyecto de inteligencia artificial aplicado al diagnóstico cardiovascular, enfocado en optimizar la lectura del examen conocido como score de calcio coronario, utilizado para detectar riesgos de enfermedad cardíaca.

Luis Carlos Rodríguez ha trabajado en proyectos de inteligencia artificial orientados a mejorar procesos de análisis de datos y toma de decisiones. (Cortesía)

Según explicó, actualmente los resultados de este examen pueden tardar varios días en llegar al médico tratante. La propuesta busca que la información clínica esté disponible en cuestión de minutos, con el fin de facilitar una toma de decisiones más rápida en la atención de los pacientes.

Además, también ha cursado programas en otras instituciones como Collège de Paris, donde estudia el MBA in Generative Artificial Intelligence Implementation, así como en INCAE Business School, entre otros centros académicos.

Rodríguez también cuenta con experiencia en el ámbito empresarial. Años atrás fundó Last Minute Food Service, dedicada a la importación y distribución de alimentos para el sector hotelero en Costa Rica.

Todo este conocimiento le ha permitido identificar oportunidades para aplicar herramientas de inteligencia artificial en procesos como análisis de datos, automatización y toma de decisiones.

Uno de los objetivos de Rodríguez es trasladar el conocimiento adquirido en programas internacionales hacia iniciativas locales en Costa Rica, especialmente en áreas como salud, educación y desarrollo empresarial.

“Lo que quiero es transmitir todos los conocimientos que he adquirido fuera del país para las pymes, para los niños de las escuelas públicas y para los pequeños empresarios”, afirmó.

Rodríguez también puso a disposición su correo electrónico luiscarlos.italy@gmail.com para quienes deseen obtener más información sobre sus proyectos y asesorías en inteligencia artificial.