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Kantar Media pasa a llamarse Fifty5Blue y marca una nueva etapa en la medición de audiencias

La compañía adopta su nueva identidad tras separarse del Grupo Kantar y ser adquirida por H.I.G. Capital, con una estrategia enfocada en datos, inteligencia artificial y soluciones híbridas para la industria de medios y publicidad.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: ibope

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