Kantar Media pasa a llamarse Fifty5Blue y marca una nueva etapa en la medición de audiencias

Kantar Media, referente global en medición de audiencias, ha anunciado su nueva identidad de marca: Fifty5Blue. Este cambio marca un hito clave tras la separación de la compañía del Grupo Kantar y su adquisición por H.I.G. Capital en agosto de 2025.

La nueva marca simboliza el inicio de una nueva etapa. En un ecosistema de entretenimiento y medios marcado por la creciente fragmentación de las audiencias y la abundancia de contenidos y datos, Fifty5Blue se centra en ayudar a anunciantes, agencias, medios y plataformas a tomar mejores decisiones sobre sus estrategias e inversiones tanto en contenidos como en publicidad.

“Hoy damos un paso adelante como Fifty5Blue, con ambición”, ha afirmado Patrick Béhar, Global CEO. “En un mundo lleno de ruido y datos, creemos que la claridad es el verdadero factor diferencial. Nuestro papel es eliminar la complejidad innecesaria, ofrecer los datos adecuados con los métodos más rigurosos y brindar a nuestros clientes la claridad necesaria para tomar mejores decisiones”.

En América Latina, el lanzamiento también representa una evolución dentro de una trayectoria ya consolidada en la región. Ana Laura Barro, CEO de Centroamérica y Perú, explicó que el cambio marca una nueva etapa para la compañía, manteniendo al mismo tiempo el posicionamiento histórico de sus soluciones en el mercado.

“Lo que significa para nosotros es un paso adelante dentro de toda la trayectoria que tenemos. Es una nueva etapa y, en el caso particular de Latinoamérica, estamos muy contentos porque, si bien somos una marca de la familia Fifty5Blue, el legado de IBOPE permanece”, señaló.

Durante el último año, la compañía ha experimentado una profunda transformación bajo una propiedad independiente, con importantes inversiones en talento, tecnología y alianzas estratégicas. “Hemos aprovechado la libertad para avanzar más rápido, afinar nuestro enfoque e invertir con una visión a largo plazo, manteniéndonos fieles a la independencia, el rigor y la transparencia que siempre han definido a nuestra compañía”, añadió Béhar.

IBOPE (IBOPE/IBOPE)

La empresa continuará impulsando soluciones híbridas que combinan paneles de alta calidad con la escala y el nivel de detalle del big data, apoyadas por tecnología avanzada e iniciativas de inteligencia artificial. Estas herramientas buscan facilitar el análisis de datos en tiempo real y apoyar a los clientes a lo largo de todo el funnel publicitario.

Barro destacó que, en un entorno donde las audiencias consumen contenidos a través de múltiples plataformas, la medición confiable resulta clave para toda la industria.

“El anunciante necesita data para saber cómo retorna su inversión y cómo hablarle de manera precisa a un consumidor que hoy está expuesto a muchos medios y plataformas”, explicó.

El lanzamiento global de Fifty5Blue viene acompañado de una identidad visual renovada que refleja los valores de la marca: claridad, enfoque y confianza. Aunque la marca evoluciona, la compañía continuará prestando servicio a anunciantes, agencias, cadenas de televisión y plataformas de todo el mundo, actuando como socio estratégico en contextos de transformación del ecosistema mediático.

Productos y compañías consolidadas como IBOPE, TGI y TechEdge seguirán siendo pilares fundamentales del negocio y continuarán evolucionando dentro del portafolio de Fifty5Blue.

“Nuestros clientes pueden esperar la misma medición fiable y el mismo compromiso para ayudarles a navegar los cambios de la industria”, concluyó Béhar. “Lo nuevo es nuestra ambición por innovar y evolucionar más rápido para nuestros clientes y socios”.

Más información en: www.Fifty5Blue.com