Metrocom consolida su posición de mercado tras obtener el “triplete” de galardones Ookla en 2025

La competencia por el mercado de banda ancha en Costa Rica alcanzó un nuevo punto de inflexión tras la publicación del nuevo reporte de Ookla, la firma global especializada en inteligencia de redes. En su ultimo reporte del 2025 para Costa Rica, la operadora Metrocom se adjudicó los tres reconocimientos principales: Red fija más rápida, Mejor experiencia en videojuegos y el galardón a la Mejor Red Fija del país.

Ventaja competitiva y métricas de rendimiento

El reconocimiento otorgado por Ookla no solo posiciona a la empresa a nivel local, sino que la ubica como la segunda mejor red fija de Latinoamérica. En el caso de Costa Rica, este hito se sustenta en el Speedtest Connectivity Score, donde Metrocom obtuvo una calificación de 81.01, superando por un margen estratégico a sus competidores inmediatos, quienes registraron puntajes de 77.29 y 76.86.

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

Desglose de indicadores clave (KPIs):

Eficiencia en descarga: La velocidad media de bajada de Metrocom superó en un 60% la métrica del segundo lugar del ranking nacional.

La velocidad media de bajada de Metrocom superó en un la métrica del segundo lugar del ranking nacional. Optimización de Latencia: La compañía registró un promedio de 61.25ms , frente a los 84.73ms de la competencia, una variable crítica para servicios en la nube y aplicaciones corporativas.

La compañía registró un promedio de , frente a los 84.73ms de la competencia, una variable crítica para servicios en la nube y aplicaciones corporativas. Experiencia de usuario final: La firma lideró las categorías de web browsing y video streaming, con tiempos de carga optimizados por debajo de los 2 segundos para video y 1.29segundos para “browsing”.

“Estos resultados son científicamente concluyentes y ratifican nuestra estrategia de búsqueda de la excelencia. Nos compromete a seguir trabajando para satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más sofisticado”, señaló José Mora, Gerente General de Metrocom.

Apuesta por la vanguardia tecnológica

El liderazgo de la operadora en el reporte de Ookla coincide con su agresiva estrategia de actualización de infraestructura. Metrocom es la primera compañía en el mercado residencial costarricense en implementar tecnología 50GPON sobre fibra óptica, lo que ha permitido escalar la oferta comercial a velocidades de 2.500 y 5.000 Mbps.

Actualmente, su portafolio incluye ofertas competitivas como el servicio de 750Mbps por 29.995 solo internet y paquetes convergentes de 750 Mbps con televisión por ₡33.995.

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

Metodología del análisis

El galardón se basó en el análisis de 24 millones de muestras recolectadas durante el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2025. El proceso de Ookla incluye etapas de filtrado anti-spoofing y normalización de datos para garantizar que los resultados reflejen de manera precisa la calidad del servicio experimentada por los consumidores finales.

Para más información sobre la oferta corporativa y residencial, los interesados pueden contactar al WhatsApp 8643-1346 o a la línea 1133.