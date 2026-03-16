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Metrocom consolida su posición de mercado tras obtener el “triplete” de galardones Ookla en 2025

Operadora alcanza el segundo puesto en el ranking de redes fijas de Latinoamérica.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Metrocom

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