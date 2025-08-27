BRANDVOICE
contenido patrocinado

Cumbre internacional en Costa Rica explora cómo mejorar la vitalidad y frenar el envejecimiento genético

Expertos de varias disciplinas, entre ellos un nominado a Premio Nobel, se reunirán en el Reverse Aging Summit este 5 de setiembre.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Reverse Aging Summit

BradVoice







envejecimientoReverse Aging SummitNPL
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.