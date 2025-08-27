Cumbre internacional en Costa Rica explora cómo mejorar la vitalidad y frenar el envejecimiento genético

Costa Rica será sede de una novedosa cumbre que tiene como propósito exponer información de suma importancia respecto a los tratamientos antienvejecimiento a nivel celular. Se trata del Reverse Aging Summit, que se realizará el próximo viernes 5 de setiembre en el Hotel Real Intercontinental y que contará con un catálogo de speakers de lujo, entre ellos un nominado a un Premio Nobel de Medicina.

Parece sacado de una lectura de ciencia ficción; sin embargo, revertir el envejecimiento es posible con los avances científicos que se expondrán. No se trata de un proceso estético, sino de nuevas acciones médicas con la capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas.

El evento es organizado por el Dr. Ronald Bonilla, fundador de Vinova Longevity Experts, representante de Blye M Experts en Costa Rica y especialista en ciencia oral basada en el oxígeno: “Nunca antes en el país se habían reunido especialistas de tantas áreas para hablar de cómo la salud tiene múltiples dimensiones”, explicó Bonilla.

Dr. Ronald Bonilla, fundador de Vinova Longevity Experts y representante de Blye M Experts en Costa Rica. Especialista en Medicina Regenerativa Oral, periodoncista e implantólogo biológico costarricense, creador del “Torus Concept”."

El congreso reunirá a médicos, odontólogos, físicos y kinesiólogos, entre otros expertos, para explicar cómo el envejecimiento puede revertirse a nivel genético. Bonilla lo tiene claro: el envejecimiento cronológico no se puede detener, pero el genético tiene la posibilidad de trabajarse, lo que podría traducirse en resultados integrales que mejoren la vitalidad de las personas.

Uno de los speakers presentes será el doctor Vincent Giampapa, pionero en medicina antienvejecimiento con más de 30 años de experiencia y nominado al Premio Nobel de Medicina.

Vincent Giampapa es pionero de la medicina antienvejecimiento con más de 30 años de trayectoria clínica y de investigación en telomerasa, células madre y genética del envejecimiento. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo funciona?

El doctor Bonilla explicó que los tratamientos se personalizan según cada paciente, comenzando con un diagnóstico completo de genética, sangre y funcionamiento general del organismo. A partir de ahí se diseña un plan que puede incluir neuromodulación, terapias con hidrógeno, antioxidantes, fotodinámicas, bioeléctricas o biomagnéticas, entre otras, siempre con el objetivo de darle al paciente herramientas y educación para que participe activamente en su proceso de mejoría.

“Definitivamente, una persona va a tener más energía, mayor claridad mental, mejorará el sueño y disminuirán la ansiedad y la depresión. Como consecuencia de un cuerpo sano, de un sistema nervioso sano, de una buena producción de colágeno y de una buena absorción nutricional, el cuerpo empezará de manera inmediata a reflejar esa salud. Entonces, vamos a ver mejorías en la piel, el cabello, las uñas, en todo”, agregó Bonilla.

Este es un evento abierto que no es exclusivo del gremio médico, por lo que las puertas están más que abiertas para todos los interesados. Para adquirir su entrada, ingrese a https://reverseagingsummitcr.com. Quienes asistan podrán contar con beneficios como sesiones de preguntas y respuestas con los expositores, acceso a coffee breaks y almuerzo gourmet, materiales digitales y guías de protocolo, certificado de participación, networking con más de 300 asistentes selectos y mucho más.