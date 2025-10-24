Davivienda y Lifemiles lanzan nueva tarjeta Visa Infinite para viajeros frecuentes

Viajar se ha convertido en una prioridad para los costarricenses. Ya sea para explorar nuevos destinos o cumplir metas personales, cada vez más personas buscan aprovechar sus gastos cotidianos para acercarse a su próxima experiencia de viaje.

Con ese propósito, Davivienda y Lifemiles, el programa de lealtad de avianca, presentaron en Costa Rica la nueva tarjeta avianca Lifemiles Visa Infinite de Davivienda, dirigida a un público viajero exigente que busca convertir su consumo diario en millas, beneficios y experiencias globales.

Diego Lipschitz, Director Senior Global de Aliados Financieros de avianca Lifemiles.

“Lifemiles es mucho más que un programa de lealtad, es un compañero diario en la vida de nuestros socios. Acompaña cada viaje, cada compra y cada sueño, con un portafolio flexible y competitivo que permite optimizar la acumulación de millas en más de 400 comercios aliados, y redimirlas viajando a más de 76 destinos directos de la red avianca y 1.300 destinos de Star Alliance”. — Diego Lipschitz, Director Senior Global de Aliados Financieros de avianca Lifemiles.

Un producto para el viajero sofisticado

La nueva tarjeta Visa Infinite ofrece una acumulación acelerada de hasta 1,48 millas por cada dólar de consumo, junto con un bono de hasta 15,000 millas de bienvenida, que puede significar un tiquete ida y vuelta a destinos como Miami o un descuento considerable hacia Buenos Aires. Además, los tarjetahabientes pueden disfrutar de hasta 25% de descuento en redenciones de viajes con avianca, 10% en renta de autos, 40% más millas en noches de hotel, y acceso a más de 1.300 salas VIP en aeropuertos a través de Priority Pass.

Desde el punto de vista tecnológico y de usabilidad, Marco Agüero, gerente de Mercadeo de Davivienda Costa Rica, destacó que el producto se inserta en el ecosistema digital de la entidad.

“Todo lo que es el aprovisionamiento en los wallets, tanto de Apple como de Google, está habilitado para esta tarjeta. Además, los clientes pueden gestionarla desde la app Davivienda o en línea de forma sencilla y segura”, dijo Agüero.

Agüero enfatizó que esta tarjeta está pensada para un consumidor con experiencia financiera, capaz de aprovechar el valor de la acumulación y los beneficios globales.

Marco Agüero, gerente de Mercadeo de Davivienda Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es una tarjeta orientada a viajar, para alguien que ya ha tenido experiencia con productos de crédito y que puede maximizar sus gastos mensuales transformándolos en millas y experiencias nuevas.”

Visa suma respaldo y cobertura global

Para Visa, esta alianza con Davivienda y Lifemiles representa una oportunidad de fortalecer la propuesta de valor para el segmento premium.

“Para Visa es un orgullo hacer parte del lanzamiento de este nuevo producto. Nuestra tarjeta Visa Infinite viene a complementar el portafolio de Davivienda con coberturas y asistencias que garantizan protección durante el viaje: seguro médico internacional, seguro por pérdida de equipaje, retraso de vuelo y cobertura para renta de autos, entre otros”, explicó Javier Triana, representante de Visa.

Javier Triana, director de Desarrollo de Negocios de Visa. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Triana subrayó que, además de los beneficios de viaje, la fortaleza de la marca Visa garantiza aceptación en más de 200 países y respaldo en seguridad y conveniencia.

“Es una tarjeta internacional que ofrece aceptación global, compras seguras y respaldo inmediato en cualquier destino.”

DAVIVIENDA

Más allá del tiquete aéreo

La alianza entre Davivienda, Lifemiles y Visa busca consolidar una propuesta integral para los viajeros costarricenses, que conecta los gastos del día a día con experiencias de valor.

“No se trata solo de acumular millas, sino de planificar un viaje completo: tiquete, hotel, alquiler de auto, espectáculos o experiencias”, recordó Lipschitz.

Actualmente, Lifemiles cuenta con más de 14 millones de socios en la región, y solo en el último mes 4.800 personas por día viajaron en avianca redimiendo sus millas. Entre los destinos más buscados por los costarricenses se encuentran Estados Unidos, México, España y Colombia, lo que refleja una alta afinidad del mercado nacional con los programas de viaje y fidelización.

Una tarjeta que conecta sueños y hábitos cotidianos

“Esta tarjeta permite conectar los sueños de la gente con su día a día”, comentó Lipschitz. “Con cada compra, los costarricenses estarán un paso más cerca de su próximo destino. Es la combinación perfecta entre un medio de pago confiable y una herramienta para cumplir metas personales.”

El lanzamiento de la avianca Lifemiles Visa Infinite de Davivienda refuerza así la tendencia regional de bancarizar los viajes: transformar el consumo inteligente y la fidelidad en beneficios tangibles, accesibles y personalizados.