BRANDVOICE
contenido patrocinado

Davivienda y Lifemiles lanzan nueva tarjeta Visa Infinite para viajeros frecuentes

Se trata de un producto diseñado para viajeros que desean aprovechar sus gastos cotidianos para acumular millas y disfrutar beneficios exclusivos.

Por Alejandro Monge

Presentado por DAVIVIENDA

BradVoice







DaviviendaLifeMilestarjeta Visa Infiniteviajeros frecuentes
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.