El Financiero celebró a los protagonistas del desarrollo empresarial en Costa Rica

Cinco empresarios fueron los que recibieron un reconocimiento especial durante los Premios EF de El Financiero, realizados a inicios de diciembre con la intención de reconocer lo más destacado del año en el sector empresarial costarricense.

Por vigésima novena ocasión, los Premios EF tuvieron lugar, marcando estándares a nivel país de reconocimiento hacia las empresas y el desarrollo en los diferentes sectores de la economía que mueve el mercado nacional.

“Es un evento bastante esperado que gusta mucho. Hay pocos eventos en el país que premian el esfuerzo y los resultados de las empresas privadas. Nos gusta hacer este evento porque premia a los empresarios que marcaron algo diferente durante este año, que hicieron algo distinto”, aseveró Pedro Abreu, Presidente de la Junta Directiva de La Nación S.A.

En este 2025, las categorías premiadas fueron: Empresario del Año, Empresaria del Año, Crecimiento, Innovación y Pyme del Año. Con la presencia de representantes del sector empresarial, así como de Pablo Fonseca, director de El Financiero, el evento incluyó la presentación “Retos y perspectivas económicas para 2026”, a cargo de Luis Liberman, Director y socio de CEFSA, y Daniel Ortiz, también socio de la firma.” Ambos analizaron el panorama que enfrenta Costa Rica de cara al próximo periodo electoral, marcado por un ambiente de incertidumbre que ya comienza a impactar las decisiones de inversión y consumo, tanto en el sector público como en el privado.

Durante la presentación se abordaron temas como la desaceleración del dinamismo interno, la ejecución que se verá limitada por la curva de aprendizaje de un nuevo gobierno, los desafíos del mercado laboral, las presiones sobre la competitividad provocadas por el tipo de cambio y la necesidad de revisar el manejo fiscal ante la urgencia de inversión en áreas como infraestructura.

“Existe una dualidad en el crecimiento: mientras las zonas francas avanzan con fuerza impulsadas por las exportaciones de dispositivos médicos, sectores como agricultura, construcción, comercio y turismo continúan enfrentando dificultades. A esto se suman retos en el mercado laboral y en el manejo fiscal, que la próxima administración tendrá que atender”, apuntó Daniel Ortiz.

Luis Liberman respaldó este análisis al subrayar las presiones externas y la incertidumbre política que marcarán el arranque del próximo año: “La posibilidad de una segunda ronda prolonga la incertidumbre sobre quién liderará la política económica. Aunque se tomen decisiones pronto, la curva de aprendizaje de un nuevo gobierno retrasará su impacto”, manifestó.

Seguidamente vino la presentación “Decisiones responsables para pensiones sostenibles”, a cargo de Hermes Alvarado, Superintendente de Pensiones de SUPEN, quien destacó las 10 realidades sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y cómo es una pieza fundamental para generar mejores ingresos y poder complementar la pensión en la etapa del retiro del contribuyente. Según su criterio, retirarlo completo puede poner en riesgo la seguridad financiera de las personas, mientras que mantenerlo permite que puedan seguir ganando activos.

“El verdadero desafío está en la desinformación, en cómo entendemos nuestro sistema de pensiones y cómo protegemos lo que nos dará mejor calidad de vida en nuestra vejez”, indicó Alvarado.

Otro de los puntos destacados del evento fue el conversatorio “Elecciones 2026: Narrativas dominantes y tono de la conversación”, que estuvo moderado por Sergio Morales, jefe de Redacción de El Financiero, con la presencia de Carolina Ovares, politóloga y socióloga, así como de Cindy Mora, también socióloga de profesión.

El espacio permitió analizar el clima que empieza a perfilarse en la campaña electoral, caracterizado por un endurecimiento del discurso, ataques a instituciones y una creciente polarización, dinámicas que si bien generan movilización política también representan riesgos para la calidad del debate democrático.

Durante el foro se advirtió que estos mensajes encuentran eco en sectores de la población que se sienten excluidos o insatisfechos, pero se insistió en la importancia de no profundizar la confrontación ni caer en narrativas que fracturen aún más el diálogo social.

“La confrontación genera rédito político porque permite que ciertos grupos se identifiquen con esos discursos, pero es fundamental no normalizar esa lógica. La participación del electorado y una menor abstención pueden ayudar a romper ese círculo de polarización”, puntualizó Morales.

Finalmente, antes de conocer a los ganadores, Rafael Sayagués, Socio Director de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, presentó “Mini playbook empresarial ante las megatendencias”, donde abordó cinco factores de alto impacto para las empresas rumbo a 2026, entre estos la adopción responsable de la inteligencia artificial, la transformación del talento mediante procesos de reskilling, la volatilidad geopolítica, el aumento de las exigencias regulatorias y el impacto del ciclo electoral en el entorno económico del país.

“La gran pregunta con la inteligencia artificial es si la inversión que estamos haciendo realmente está teniendo el retorno adecuado, o si estamos invirtiendo en tecnología sin aprovechar todo su potencial. Además, como empresarios, tenemos el reto de redefinir las competencias de nuestra gente y estar listos para adaptarnos en un entorno global cada vez más volátil”, indicó Sayaqués.

Pyme del Año

Una vez completadas las presentaciones y el conversatorio, fue el momento de conocer a los ganadores de la velada. El primero en darse a conocer fue House of Pops como Pyme del Año, por los logros de este negocio de helados de palito naturales que nació en 2018 y que ahora cuenta con un fuerte posicionamiento en mil locaciones de Medio Oriente.

PREMIOS EF BRANDVOICE Bernal Sancho, representante de House of Pops (Pyme del Año); Gustavo Estrada, Gerente de Finca La Josefina (Crecimiento del Año) y José Rafael González, Gerente de 2Mil50 (Innovación del Año) posan con los reconocimientos recibidos durante el evento. (Jose Cordero/José Cordero)

“Representa un orgullo para mi hermana y para el equipo de trabajo de ellos. Es mucho esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. Esto representa la culminación del esfuerzo de ellos y el reconocimiento por lo que han hecho”, expresó Bernal Sancho, representante de House of Pops y hermano de su fundadora, Marcela Sancho.

Innovación del Año

Seguidamente fue el turno de conocer el premio a Innovación del Año y el favorecido fue DosMil50, una fábrica de empaques biodegradables que busca dar a la industria alimentaria alternativas para reducir el plástico en el uso cotidiano, con una reducción del 70% en la huella de carbono respecto al plástico tradicional.

“Lo que hacemos tiene un impacto que se ve. Cuando uno está en sostenibilidad y startups, uno piensa en qué puedo hacer para tener un impacto en el ambiente y en los que me rodean, y estar aquí es un muy buen signo de que hay un mercado escuchando”, comentó José Rafael González, Gerente de 2Mil50.

Crecimiento del Año

El reconocimiento otorgado a Finca La Josefina destacó su exitosa incursión en la producción de carne wagyu, un giro estratégico para una empresa históricamente dedicada a la actividad lechera. Este proyecto les ha permitido abrir nuevos mercados y abastecer a restaurantes y hoteles de alto perfil.

“Somos una compañía tradicionalmente lechera, pero este premio demuestra que hay que cambiar, diversificar y adaptarse. El consumidor quiere saber de dónde viene lo que come y apoyar lo local, y eso ha sido decisivo. Estamos trabajando con chefs de muy alto nivel que reconocen nuestro esfuerzo y ven que producir en Costa Rica puede satisfacer sus necesidades”, mencionó Gustavo Estrada, Gerente de Finca La Josefina.

Empresaria del Año

El premio fue otorgado a Carla Coghi, Presidenta del Consejo Deloitte Spanish Latin America, por su trayectoria de más de 25 años en la firma y por liderar en 2025 un proceso regional que incorporó 26 nuevos socios en las firmas Deloitte, EY, KPMG y PwC, fortaleciendo las capacidades de la red y su oferta de servicios en Centroamérica.

Coghi expresó que “este reconocimiento resume una carrera de muchos años, un camino marcado por los valores que recibí en casa y por las oportunidades que se me han dado. Este 2025 cerramos un proceso clave para Deloitte, con la incorporación de nuevos socios en la región, un esfuerzo colectivo que refleja nuestro compromiso con crecer, adaptarnos y mantenernos a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial y servicios especializados”.

Empresario del Año

El último reconocimiento de la velada fue para Rolando Carvajal, CEO de Fifco, quien estuvo liderando la negociación en la venta de la mayor parte de los activos a Heineken, cervecera procedente de los Países Bajos, en una transacción histórica para el mercado costarricense.

“Este reconocimiento me emociona profundamente porque refleja años de compromiso y de trabajo compartido con un equipo extraordinario. Ha sido un proceso muy intenso, profesional y personalmente, y aunque aún no termina, marca un antes y un después en la historia de Fifco”, finalizó Carvajal.

